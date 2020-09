VLADIMIRA SU VRATILI IZ MRTVIH; Izmasakrirali policajce: ‘Odsjekli su mi uho, šaku proboli nožem, cijelog su me sjekli’

‘Nakon nekoliko prvih udaraca ostao sam bez svijesti a oni su me i dalje tukli, sjekli… I mene i Miroslava. Iskrvario sam i praktično umro pa su me morali reanimirati’

U kafiću u Sremskoj Mitrovici, 2017. godine brutalno su prebijena dvojica policajaca, Miroslav Manjoš i Vladimir Nedeljković. Nakon gotovo tri godine, pretučeni policajci su za Kurir rekli da su rane zarasle ali da i dalje osjećaju posljedice masakra koji su nad njima počinili članovi kriminalne grupe iz Laćarka.

Manjoš je nakon incidenta je dao otkaz u KPZ Sremska Mitrovica gdje je radio kao zatvorski čuvar te se odselio s obitelji u Beograd. Kaže da ne želi komentirati snimku događaja u posjed koje je došao Kurir. “Sve se na njemu vidi i vidi se tko je što kome napravio. Vrlo mi je mučno prisjećati se cijelog događaja. Zbog toga sam se između ostalog i odselio s obitelji iz zemlje.”

Preko odvjetnika i prijatelja prati što se događa sa slučajem koji je preuzeo Viši sud u Sremskoj Mitrovici. “Dokazni materijal je tu, tu su izjave svjedoka… Kako sam razumio na sljedećem ročištu bi trebalo biti napravljeno i vještačenje snimke pa ćemo videti što će dalje biti”, rekao je.

Gotovo je umro

“Evo već dvije i pol godine proživljavam sve to. Da nije te snimke još bi po pričama ispalo da smo mi za sve krivi i da smo umalo to sve sami sebi napravili. A tamo se lijepo sve vidi. Vidi se da sam već poslije nekoliko prvih udaraca ostao bez svijesti a oni su me i dalje tukli, sjekli… I mene i Miroslava. Iskrvario sam i praktično umro pa su me morali reanimirati. Istina je da nisam bio na dužnosti ali su oni dobro znali da sam policajac, a da je Miroslav zatvorski čuvar. Ako su bili u stanju tako zvjerski napasti službena lica, šta onda jedan običan čovjek može očekivati od takvih ljudi ako budu pušteni na slobodu”, upitao se Nedeljković.

Od kobne večeri na bolovanju je s brojnim ranama od kojih je većina zacijelila, ali one najteže, psihičke, još su primjetne. “Uskoro trebam izaći pred invalidsku komisiju jer više psihički ni fizički nisam sposoban za rad. Cijelog su me isjekli. Odsjekli su mi uho ali su ga liječnici uspjeli vratiti. Slično je i sa šakom. Proboli su mi je nožem i liječnici su uspeli sastaviti tetive sa srednjim prstom ali su mi ostali uništeni živci i sada je on disfunkcionalan, a i cijela šaka mi je atrofirala. I pucali su na nas. Dio zrna od metka mi je još u potiljku. Na sreću nije probio moždanu opnu pa su liječnici odlučili izvaditi ga kada ga tijelo samo izbaci do kože. Što da vam kažem? Nadam se samo da će sud pošteno odraditi svoj posao i da će se sve konačno završiti”, rekao je Nedeljković za Kurir.

Motiv napada

Kurir doznaje od izvora upućenog u istragu, kako se pretpostavlja da je motiv za napad bila činjenica da je Nedeljković radio na njihovom razotkrivanju i privođenju zbog raznih kriminalnih djela. Manjoš je izgleda pritom kolateralno nastradao, kao i djevojka koja je zadobila lakše tjelesne ozljede.

Za taj napad su optuženi pripadnici kriminalne grupe iz Laćarka, koji će se na sudu naći 10. rujna. Optuženi su Vlatko Tojagić, Milan i Živan Dragojlović, Mladen Vukelić, Filip Milutinović i Bojan Pavlović, kao i Milenko Vukelić, koji je u bijegu.

Napadači su nemilosrdno tukli policajce rukama, nogama, stolicama, slomljenim flašama, a na kraju je jedan od napadača izvadio pištolj i pucao. Odbijeni metak pogodio je jednu djevojku. Na snimci se vidi kako gosti kafića panično bježe i preskaču teško ranjene policajce, piše Kurir.