UMRO BIVŠI AGENT FBI-A POZNAT IZ AFERE WATERGATE: Bio je mozak zloglasne operacije i Nixonov čovjek za prljave trikove

Liddy je osmislio plan upada u sjedište Demokrata u hotelsko-uredskom kompleksu Watergate u Washingtonu u trenutku dok je Nixon išao na drugi mandat. Nakon što je njegov tim uhvaćen, Liddy je osuđen za zavjeru, provalu i postavljanje prislušnih uređaja u aferama Watergate i Ellsberg

G. Gordon Liddy, bivši agent FBI-ja koji je pomogao u organizaciji provale u kompleks Watergate 1972. koja je bila početak kraja predsjedničkog mandata Richarda Nixona umro je u utorak u dobi od 90 godina. Liddy je svoju zloglasnu slavu iz afere Watergate pretvorio u 20-godišnju karijeru konzervativnog radijskog voditelja. Umro je okružen obitelji u domu svoje kćeri u Mount Vernonu u Virginiji, kazao je za Reuters njegov sin Thomas P. Liddy.

“Imao je ispunjen život i naprosto je došao do kraja”, kazao je sin.

‘Jedan od zloglasnih ‘vodoinstalatera’

Liddyju je prije nekoliko godina dijagnosticirana Parkinsonova bolest. Liddy, rođen kao George Gordon Battle Liddy, bio je jedan od zloglasnih ‘vodoinstalatera’ Bijele kuće čija je zadaća bila zaustaviti curenje informacija medijima iz Nixonove administracije.

Njegova zadaća u odboru za reizbor Nixona bili su “prljavi trikovi” i tome je pristupao sa oduševljenjem. Ideje koje je s kolegom i bivšim agentom CIA-e E. Howardom Huntom smišljao bile su tako besprizorne i nezakonite da su ih često nadređeni morali zabraniti. Među njima bio je plan ubiti istraživačkog novinara Jacka Andersona, žestokog Nixonova kritičara, oteti antiratne prosvjednike u vrijeme zasjedanja Republikanskog nacionalnog odbora u San Diegu 1972. i odvesti ih preko granice u Meksiko, namamiti dužnosnike Demokratske stranke na zabave s prostitutkama.

Mozak operacije koja je dovela do afere

No nisu svi njihovi planovi odbijeni. Godine 1971. nekoliko mjeseci prije provale u sjedište Demokratskog odbora u kompleksu Watergate, Liddy je sudjelovao u provali u ordinaciju psihijatra čiji je pacijent bio Daniel Ellsberg, bivši vojni analitičar koji je medijima dao tajne “Papire iz Pentagona” o američkom ratu u Vijetnamu. Potom je uslijedila zloglasna provala koja je Nixona koštala predsjedničkog mandata.

Liddy i Hunt smislili su plan kako upasti u sjedište Demokratskog nacionalnog odbora u hotelsko-uredskom kompleksu Watergate u Washingtonu u trenutku dok je Nixon išao na drugi mandat. Nakon što je njegov tim uhvaćen Liddy je osuđen za zavjeru, provalu i postavljanje prislušnih uređaja u aferama Watergate i Ellsberg. Osuđen je na kaznu zatvora do 20 godina i odslužio je gotovo pet prije nego što je oslobođen zahvaljujući odluci demokratskog predsjednika Jimmyja Cartera da ga pomiluje 1977. jer je smatrao da je kazna pretjeranama u odnosu na druge osuđene u aferi Watergate.

Jedini odbio surađivati s tužiteljima

Za razliku od drugih sudioinika afere Liddy je odbio surađivati s tužiteljima zbog čega mu je sud bio uvećao kaznu za 18 mjeseci jer je odbio odgovarati na pitanja velike istražne porote. Liddy je od svih aktera afere Watergate najviše proveo u zatvoru, no nikad se nije pokajao i kazao je za New York Times da bi sve učinio isto da ga je netko to opet zatražio. Vozio je Rolls-Royce s tablicama “H20-GATE”. Voda (H2O) na engleskom je jeziku prvi dio riječi Watergate.

Nakon zatvora Liddy je osnovao istražiteljsko-zaštitarsku tvrtku, pisao best-sellere, igrao nekoliko uloga na televiziji i filmovima i 1992. postao radijski voditelj u Washingtonu a njegovu emisiju prenosilo je 225 radijskih stanica. Umirovio se 2012. Rođen je 20. studenoga 1930. u New Yorku, a diplomu pravnog fakulteta stekao je na Fordhamu 1957.

Nakon dvogodišnjeg služenja u vojsci pridružio se FBI-ju, koji je napustio 1962. Bio je tužitelj u New Yorku, a tada se priključio Nixonovoj predsjedničkoj kampanji.