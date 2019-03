ULTIMATUM PREMIJERKE MAY ZASTUPNICIMA: ‘Glasajte za moj dogovor ili Brexita možda ne bude’

‘Mislim da svi trebaju znati, oni koji žele da do brexita dođe, kako riskiraju da brexita uopće ne bude ako večeras ne izglasamo ovaj sporazum’, poručila je britanska premijerka

Britanska premijerka Theresa May poručila je u utorak zastupnicima da glasuju za sporazum o brexitu koji je dogovorila s EU-om ili riskiraju da Velika Britanija ostane u EU-u. May je pozvala zastupnike da “demokraciju stave ispred stranačkih podjela ili osobnih ambicija”, dok se očekuje da će brojni euroskeptici u njezinoj Konzervativnoj stranci i oporbeni parlamentarci glasati protiv sporazuma.

“Stvar je jasna, ovaj je dom već glasao protiv dogovora”, rekla je u parlamentu koji bi se kasnije u utorak trebao izjasniti o sporazumu.

MAY DOBILA JAMSTVA OD EU! Hoće li konačno ovime riješiti najproblematičniji dio sporazuma o Brexitu?

‘Mislim da ćemo svi pobijediti večeras’

Ako joj parlament opet kaže “ne”, May je obećala da će u srijedu dati na glasanje odluku o izlasku iz Unije bez dogovora.

“Mislim da svi trebaju znati, oni koji žele da do brexita dođe, kako riskiraju da brexita uopće ne bude ako večeras ne izglasamo ovaj sporazum”, istaknula je premijerka.

May je susret sa svojim konzervativnim zastupnicima uoči glasovanja o sporazumu nazvala “dovoljno dobrim”. Na pitanje je li sastanak prošao dobro, May je novinarima odgovorila “dovoljno”. Konzervativni zastupnici i ministri prisustvovali su sastanku nekoliko sati uoči glasanja parlamenta o izmijenjenom sporazumu May i EU-a. Euroskeptični političari sumnjaju jesu li novi ustupci koje je London dobio od Bruxellesa dovoljno snažno jamstvo.

“Bio je to ozbiljan sastanak”, istaknula je ministrica rada i mirovinskog sustava Amber Rudd.

“Ton je bio veoma obazriv. Neki ljudi još nisu u potpunosti uvjereni, no jasno razmišljaju o tome. Premijerka je istaknula da moramo na ovo gledati politički, ali i pravno, kakve će biti posljedice za državu ako ne provedemo” ovaj sporazum.

“Mislim da će pobijediti večeras, mislim da ćemo svi pobijediti. U suprotnom će nestabilnost koja će nastupiti biti veoma nezgodna”, poručila je ministrica.

NOVO PONIŽENJE ZA BRITANSKU PREMIJERKU MAY: Dvije euroskeptične frakcije glasat će protiv njezina dogovora o Brexitu

Pitanje backstopa nije riješeno

Britanski državni odvjetnik Geoffrey Cox ranije je rekao da izmijenjeni sporazum o izlasku iz Europske unije Britaniji nije dao pravna sredstva za unilateralno napuštanje backstopa u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora. May je u ponedjeljak potpisala tri dokumenta u posljednjim naporima rješavanja najspornijeg dijela razvodnog ugovora, irskom “backstopu”.

Coxovo mišljenje ključno je za osiguravanje ruku euroskeptičnih zastupnika premijerkinih konzervativaca. Ona se nadala da će izmjene sporazuma o brexitu po pitanju backstopa biti dovoljne da taj dogovor bude prihvaćen u britanskom parlamentu. Dio zastupnika strahuje da bi backstop zadržao Britaniju vezanu za EU bez vremenskog ograničenja. Cox je kazao kako i dalje ostaju pravni rizici da Britanija u slučaju neuspjeha trgovinskih pregovora ostane na “neodređeno i protiv svoje volje” pod backstopom, piše dpa.

TUSK: ‘Nećemo više pregovarati, oni koji su gurali Brexit bez znanja kako da ga provedu zaslužuju posebno mjesto u paklu’

Imaju još 17 dana za napuštanje EU

Riječ je o zaštitnom mehanizmu kojim se želi izbjeći vraćanje tvrde granice između Republike Irske, članice Europske unije, te Sjeverne Irske koja s Velikom Britanijom izlazi iz tog saveza.

Čelnik za brexit oporbenih laburista Keir Starmer proglasio je da je vladina strategija nakon Coxovih izjava “u rasulu”.

“Državni odvjetnik je potvrdio da nije bilo značajnih izmjena sporazuma o izlasku, usprkos pravnim dokumentima koji su dogovoreni sinoć”, priopćio je Starmer.

Britanski parlamentarci kasnije će u utorak glasati o ratificiranju dogovora o povlačenju, samo 17 dana od roka kada moraju napustiti EU.

BRITANSKA PREMIJERKA SPRIJEČILA POBUNU: May pristala na moguću odgodu Brexita pa dobila odgodu glasovanja u parlamentu