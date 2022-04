Bitka za Donbas mogla bi biti odlučujuća za rat u Ukrajini, nešto potpuno drukčije od svega dosad viđenoga u tom krvavom ratu. Tisuće tenkova, aviona, oklopna vozila, borbe na otvorenom, ogroman broj vojnika, tako je izgledao Drugi svjetski rat, ali tako bi mogla izgledati i bitka za Donbas.

Ruski predsjednik Vladimir Putin očekuje da sve bude gotovo do 9. svibnja, dana kada Rusi spektakularnom vojnom paradom slave kraj Drugog svjetskog rata, a jedan od ciljeva dotad je osvojiti Donbas. Dan je to koji je Putinu ove godine važniji nego ikad.

''Naravno da će pokušati prikazati pobjedu u Ukrajini jer se kao bore protiv 'ukrajinskih nacista''', izjavio je Mihailo Samus, vojni analitičar, Centar za vojsku, konverziju i razoružanje.

Ukrajinski vojni analitičar za RTL Direkt je kazao da je velika ruska ofenziva na istoku već počela. ''Trenutno pokušavaju pronaći slabosti ukrajinske obrane'', rekao je Samus. Dok su Rusi pokušavali pronaći slabosti ukrajinske obrane prije nekoliko dana, ruske izvidnice u Donbasu su uništene, što ruske vojska, naravno, ne prikazuje.

Na području Ukrajine vodi se pet ključnih bitaka; na jugu između Hersona i Mikolajiva, u Mariupolju, te u manjim gradovima južno od Harkiva i prema gradovima Slovjansk i Kramatorsk.

'Bitka koja bi mogla odlučiti rat'

"Spomenuli ste Izjum, kreću prema Slovjansku i Kramatorsku i s juga iz Mariupolja. Naravno ako budu uspješni ovdje onda će krenuti zapadnije prema Dnjipru i u isto vrijeme pokušat će okružiti Odessu'', kazao je Samus.

No, bitka koja slijedi mogla bi biti odmak od "urbanog ratovanja", vraćajući se klasičnoj bitci - jurišu po poljima i osvajanju brdo po brdo, rov po rov. ''Osim toga između toga je dosta prirodnih prepreka, što rječica, što kanala, što pruga, to sve traži jurišna djelovanja, ali kad se dođe do većih gradova opet će krenut urbano, od toga Rusi ne mogu pobjeći'', kazao je Igor Tabak, vojni analitičar portala Obris.org.

Ukrajinci se već danima pripremaju kraj gradića Barvinkove, 60 kilometara zapadnije od Kramatorska. ''Da kažem da se ne bojimo, to je sranje. Svi se pomalo bojimo to je rat, to je normalno. Nitko nije siguran hoće li se vratiti doma'', komentirao je ukrajinski volonter.

"Bit će to bitka koja bi mogla odlučiti rat", piše BBC. U kišnom, blatnjavom razdoblju godine, u području kojem se borbe vode već osam godina i kojeg obje strane jako dobro poznaju. Rusima pojačanja stižu, snimljene su kolone njihovih oklopnjaka, zato mi trebamo obećano zapadno oružje čim prije, rekao je ukrajinski vojni analitičar Samus.

''Nadam se da će stiži sve brže i brže jer ova velika bitka kreće sad ili maksimalno za tjedan dana jer je 9. svibnja taj ruski rok'', kazao je Samus.

Vjeruje da će Putinove brigade dotad teško uspjeti ostvariti neko novo veliko osvajanje u Donbasu, ali izgledno je da bi do tog datuma Mariupolj mogao pasti. ''I to bi mogao za prvu silu biti nekakav doseg, sve to je puno bliže nego zaokruživanje neke Donjecka ili Luhanske oblasti'', izjavio je Tabak.

