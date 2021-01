UHIĆEN ZBOG NEPRAVILNOG NOŠENJA MASKE: Nakon što je obavio kupnju u trgovini, uhitila ga policija, a sve zbog – naočala? 

Ryann Farrell, 27-godišnji je muškarac koji je uhićen u utorak popodne nakon što je obavio kupnju u jednoj od ASDA trgovina u Birkenheadu. Farrell je uhićen jer nije pravilo nosio masku već ju je nosio ‘oko vrata’, a policija mu je, kako tvrdi, iz tog razloga stavila lisice i ‘prikvačila ga za pod’

U Velikoj Britaniji obavezno je nošenje zaštitnih maski u supermarketima i trgovinama, a zbog pritužbi zaposlenika da kupci zloupotrebljavaju mogućnost izuzeća nošenja zaštitnih maski, policija je pokrenula akciju širom zemlje protiv kupaca koji odbijaju nositi zaštitne maske tijekom boravka na mjestima gdje je njihovo nošenje obavezno. U Engleskoj policija može izreći kaznu od 200 funti nekome tko prekrši pravila o nošenju maski, dok se u Škotskoj, Sjevernoj Irskoj i Walesu može propisati kazna od 60 funti, a recidiviste čekaju veće novčane kazne.

Ryanna Farrella je policija zatražila da popravi svoju masku kada je na izlazu iz trgovine ASDA u Birkenheadu zastao na kiosku kako bi kupio duhan, a nakon zahtjeva da im da svoje podatke, koje je Farrell odbio pružiti, policija ga je uhitila. Kako prenosi Daily Mail, Farrell tvrdi da je prikvačen za pod i stavljen u lisice pred svojim partnerom, koji je sve snimio, i jednogodišnjim sinom prije negoli je kažnjen sa 100 funti i zabranom pristupa navedenoj trgovini.

JOHNSON OBJAVIO: Velika Britanija ide u novu karantenu zbog novoj soja koronavirusa – bit će strogo kao i na proljeće

Pojačane kontrole u trgovinama

Farrell je, pak, rekao kako je masku nosio pravilno cijelo vrijeme u trgovini, a pomaknuo ju je samo kako bi mu se odmaglile naočale koje je nosio. Policija Merseysidea međutim tvrdi kako je okrivljenik spustio masku, odbio dati svoje osobne podatke te se na koncu odupro uhićenju.

“Dogovorio sam se sa partnerom da se nađemo nakon posla u kupovini, a maske smo nosili cijelo vrijeme u trgovini. Kad smo odlazili, otišao sam do kioska po duhan, a zbog maske su mi se zamaglile naočale. Lagano sam povukao masku prema dolje da se para pročisti i policajac koji je bio blizu vrata pokazao mi je rukom da vratim masku, što sam i učinio, kupio duhan i otišao prema kući”, rekao je Farrell. “Dok sam odlazio, policajac je rekao ako će mi morati ponavljati za masku da će me uhititi, na što sam mu odgovorio da sam ju vratio i otišao sam dalje iz trgovine”, rekao jel nakon čega je, kaže, policajac zgrabio njegov kaput i tražio podatke koje je on odbio dati. “Nisam želio iznositi svoje osobne podatke jer nisam učinio ništa loše i kad me je zgrabio, pokušao sam se povući. Ostao sam zatečen ne znajući što učiniti te sam policajca pokušao maknuti od sebe, nakon čega mi je on stavio ruke iza leđa i gurnuo me na pod.

Farrellov partner snimio je cijelu situaciju, a u tom trenutku okružila su ga tri policajca. Na snimci se čuje kako viče “nema potrebe za tim” i optužuje policiju da ga “bez razloga maltretira”. U jednom trenutku viče: “Nema potrebe za tim pred djetetom”. Policajci su Farrellu izrekli novčanu kazna u iznosu od 100 funti zbog kršenja propisa. Snimku možete pogledati ovdje.

Glasnogovornik policije Merseyside također je dao izjavu u kojoj je rekao kako je policajac vidio Farrella kako ulazi u trgovinu ASDA noseći masku oko vrata, na što ga je policajac upozorio. “Nakon što ga je policajac zamolio da stavi masku za lice, povukao je masku i odšetao dalje, no vidjelo se da je ponovno spušta, nakon čega je policajac rekao da pravilno stavi masku ili će dobiti novčanu kaznu. Nakon upozorenja, policajac je pokušao stupiti u kontakt s gospodinom kako bi mu objasnio o čemu se rade te je od njega zatražio osobne podatke što je Farrell odbio dati”, priopćio je glasnogovornik.

Farrell rekao je da je incident “izuzetno uznemirio” njegovog partnera koji tijekom posljednjih godinu dana gotovo nije napustio kuću kako bi zaštitio jednogodišnjeg sina. “Sin mi pati od respiratornih problema i skoro je umro prije otprilike godinu dana, pa smo vrlo oprezni da ga ne izlažemo riziku. Uvijek nosim svoju masku, jer ne bih si oprostio da se ponovno razboli, a moj je partner bio vrlo oprezan oko izlaska, pa me ovo jako uznemirilo. Cijeli je incident vrlo brzo eskalirao i svima nam je bilo neugodno. Nikad nisam imao problema s policijom”.

VELIKU BRITANIJU POGODIO JE ‘EGZODUS BEZ PRESEDANA’: Djelom zbog pandemije, no u korijenu su politički potezi vlade

Zabranjen mu je ulazak u trgovinu – doživotno

Zaštitar trgovine u kojoj se Farrell nalazio rekao mu je kako mu je ulaz u trgovinu doživotno zabranjen, što je potvrdio i glasnogovornik ASDA-e. “Pravila su sada svima dobro poznata, a Merseyside policija, podržana velikom većinom javnosti, neće prihvatiti otvorene i flagrantne pokušaje da ih se zanemari kroz individualnu sebičnost koja život dovodi u opasnost”, poručili su iz policije.

ASDA je jedan od nekoliko supermarketa koji ponovno uvodi izbacivače na vrata u svim trgovinama kako bi osigurao da kupci nose zaštitne maske i paze na socijalnu udaljenost. Najnovije brojke pokazuju kako su policijski službenici u Engleskoj od početka zatvaranja u ožujku izrekli 28.744 novčane kazne, a 80 posto prekršitelja je u dobi između 18 i 39 godina.

Cressida Dick, viša britanska policajka, ovog je mjeseca inzistirala da će policajci priskočiti u pomoć osoblju supermarketa ako kupci postanu “agresivni” nakon što im se kaže da nose masku. Cressida je rekla kako će njezini policajci biti spremni pomoći osoblju supermarketa ako kupci postanu “opstruktivni i agresivni” kad im se kaže da moraju nositi zaštitnu masku. Izbacivači su tijekom prvog zatvaranja u ožujku bili posebno aktivni kako bi se nametnula fizička distanca i nošenje zaštitnih maski , a počeli su nestajati dok je prijetnja koju je predstavljao Covid-19 tijekom ljeta jenjavala, što je dovodilo do sve ležernijeg stava kupaca.

Supermarketi su potencijalno mjesto širenja zaraze

Brojne trgovine diljem Britanije ponovno su uvele izbacivače na vratima kako bi osigurali da se kupci pridržavaju epidemioloških mjera, s posebnim naglaskom na zaštitne maske i fizičku udaljenost.

Izuzeća od pravila o nošenju zaštitnih maski primjenjuju se na djecu mlađu od 11 godina i ljude koji ih ne mogu nositi zbog mentalne ili tjelesne bolesti. Izuzeti su i ljudi koji trebaju razgovarati ili pomoći nekome tko čita s usana ili mu je za komunikaciju potreban jasan zvuk ili izrazi lica. Nošenje kartice ili značke za izuzeće “osobni je izbor” i “nije obavezan po zakonu”, tvrdi vlada. Pravila kažu da, ako spadate u jednu od kategorija zbog čega ne nosite masku, tada “ne morate rutinski pokazivati ​​nikakve pisane dokaze o tome” i “ne morate pokazivati ​​izuzeće”.

Predsjednik policijskog saveza zapadnog Yorkshirea Brian Booth upozorio je da nema dovoljno policajaca koji bi “stajali u svakoj trgovini”, a na samim supermarketima je da provode pravila. Booth je istaknuo kako će policajci intervenirati samo ako su “počinjena druga kaznena djela”, na primjer kada je kupac koji je odbio nositi masku postao nasilan. “Ako je u tijeku zločin, napad ili opasnost za nekoga koji mora biti prioritet, ali mi jednostavno nemamo resursa da stojimo u svakom supermarketu”, rekao je za BBC-jev emisiju Today Radio.

Službeni podaci u Britaniji govore kako su supermarketi potencijalno najčešće mjesto gdje su ljudi izloženi zarazi koronavirusom.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.