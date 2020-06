UHIĆENA KĆI GRADONAČELNIKA NEW YORKA: I ona je bila na prosvjedu zbog ubojstva Georgea Floyda

Chiara de Blasio, kći njujorškog gradonačelnika Billa de Blasija uhićena je tijekom prosvjeda u subotu navečer, javlja CNN. De Basio je uhićena zbog nezakonitog okupljanja, no kasnije je puštena, kazali su policijski izbori.

CNN se obratio uredu gradonačelnika New Yorka za komentar. Uhićenje Chiare de Blasio dogodilo se dok tisuće Amerikanaca izlaze na ulice okupljaju u znak protesta protiv ubojstva nenaoružanog crnca Georgea Floyda. Podsjetimo, njega su ubili policajci tijekom uhićenja jer je koristio lažni ček od 20 dolara. Neki od prosvjeda su iznimno nasilni, dok su drugi mirni.

Prosvjednici su se s policijom sukobili u velikim gradovima poput Los Angelesa, Chicaga i Philadelphie. U New Yorku je nastao poseban kaos kada su s dolaskom zore prosvjednici počeli paliti automobile te bacanje predmeta na policiju.

Structural racism haunts the lives of people of color. What we're seeing is an overflow due to decades of injustices. I see my own privilege and can only understand so much. I know enough to say that for the Black community every day is pervaded by racism. We will do better. pic.twitter.com/XAK7S0HxoO

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) May 30, 2020