UHIĆEN POZNATI SRPSKI NASTAVNIK GLUME: ‘Silovao me kad sam imala 17, a on je tada imao 61. Sve je pažljivo isplanirao’

Miroslav Mika Aleksić uhićen je sinoć nakon što ga je više žena prijavilo za seksualno uznemiravanje, ali i silovanje

Srpski redatelj i scenarist, vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić priveden sinoć nakon što ga je nekoliko žene prijavilo za seksualno uznemiravanje, ali i silovanje, pišu srpski mediji.

Među njima je i glumica Milena Radulović, 26-godišnjakinja koja je kazala da ju je redatelj silovao više puta dok je bila maloljetna, te kako nije bila jedina.

“Šest godina sam bila u školi Mike Aleksića kada me je silovao. Imala sam 17 godina. To se nije dogodilo jednom. Ponavljalo se”, kazala je za Blic.

Kazala je kako su djevojčice trebale dolaziti u suknjama, a dječaci u cipelama, te da su im kosa i nokti morali biti uredni. Roditeljima nije bilo dopušteno komunicirati s njim, osim kad su se dogovarali oko školarine.

Škola glume

Audicije za ovu školu bile su masovne, prijavljivalo se nekoliko stotina djece, a Aleksić je birao najdarovitije, njih desetak. Odmah po prijemu Aleksić bi razgovarao s roditeljima, informirao ih o cijeni te naglašavao jednu bitnu stvar – da je to prvi i posljednji put da se s njima viđa.

Milena je rekla kako je brzo prešla u pakao seksualnog zlostavljanja kad ju je, kako kaže, Mika Aleksić prvi put silovao početkom studenog 2012. Imala je 17 godina, a on 61.

“Sve je pažljivo isplanirao. Koristio je situaciju što smo bile u šoku. Osim toga što vam se sve to dešava, uvijek je tu bio i strašan osjećaj da je tu, u blizini, gomila druge djece”, ispričala je Radulović koja je kazala kako je Aleksić uvijek zlostavljao za vrijeme sata, u sobi do one u kojoj su se održavali satovi.

“Poslije teške unutarnje borbe, neke hrabre djevojke i ja riješile smo da stanemo na put mračnom krugu zlostavljanja. Nećemo odustati”, objavila je Milena Radulović na svom Instagramu uz naslovnicu Blica koji je objavio priču.