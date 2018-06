UHIĆEN IZVRŠNI DIREKTOR AUDIJA: Policija u ovom trenutku ispituje Stadlera zbog skandala s dizelašima

Tvrtka Audi se našla u skandalu oko emisije dizela, a taj je skandal pogodio i Volkswagen.

Rupert Stadler, izvršni direktor njemačkog proizvođača automobila Audi, uhićen je. Ta je informacija potvrđena iz matične tvrtke Volkswagen, javlja BBC.

Manipuliranje vrijednosti ispušnih plinova

‘Potvrđujemo da je gospodin Stadler jutros uhićen. U tijeku je saslušanje na kojem će se utvrditi hoće li biti zadržan’, poručili su iz Volkswagena. Podsjetimo, Audijevi modeli su pogođeni skandalom oko manipuliranja vrijednosti ispušnih plinova kod motora na dizelski pogon, a taj je skandal pogodio i Volkswagen. Prošlog mjeseca su iz Audija priznali da dodatnih 60.000 A6 i A7 modela s dizelskim motorima imaju probleme s emisijama. Dodatak je to na 850.000 modela povučenih prošle godine, od kojih su samo neki mogli biti podvrgnuti promjenama. Skandal nazvan ‘dizelgate’ došao je pred oči javnosti u rujnu 2015.

Softver koji upozorava da je u tijeku testiranje

Volkswagen je priznao da je u gotovo 600.000 automobila prodanih u SAD-u bio ugrađen uređaj kojem je cilj izbjeći ispitivanje emisija ispušnih plinova. Navodno je u 11 milijuna dizelskih automobila diljem svijeta bio instaliran softver koji bi upozorio na to da je u tijeku testiranje emisije plinova, pa bi tada mogli smanjiti emisiju. Na otvorenoj cesti, dok testiranje nije bilo u tijeku, razina emisija bila bi znatno viša: do 40 puta lošija od one zabilježene u laboratorijskim uvjetima.