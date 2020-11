UGODNA VEČER PRETVORILA SE U HOROR: Posljednje trenutke prije novog zatvaranja Bečanima su uzeli teroristi

Teroristički napad u centru Beča u kojem su ubijene četiri osobe zabrinuo je cijeli svijet, ali i uklonio pandemiju koronavirusa s naslovnica medija

Dok se na Drugom programu njemačke televizije ZDF emitirao bečki triler o državnoj odvjetnici čija je kći pala u kandže islamista, u isto vrijeme se u centru Beča dogodio oružani napad. Bila je to jeziva slučajnost.

“Čuli smo pucnjeve”, priča rabin Schlomo Hofmeister za ORF, “u početku smo pomislili da je vatromet”. Kada je otvorio prozor svog stana u centru Beča vidio je do zuba naoružanog atentatora, “koji je pucao u smjeru barova i pubova preko puta”. Rabin je obavijestio policiju, nešto poslije osam sati uvečer. “Sigurno je to bio napad na mir u našem gradu”, rekao je rabin u utorak ujutro.

Četvrt oko sinagoge, popularni Bermuda-Dreieck (Bermudski trokut, op.ur.) omiljeno je mjesto u Beču za večernje izlaske. Također i ove blage jesenje večeri mnogi su izašli u grad uoči lockdowna da nešto popiju, pojedu i da se druže. Ali, ugodna večer se pretvorila u horor, i to ne fiktivni sa ZDF-a. “Krenuo sam prema postaji podzemne željeznice Schwedenplatz”, priča Florian L. za ORF, “kada je pred Crkvom Svetog Ruprechta netko strčao niz stube i počeo pucati na mene”. Na snimkama se vide i policijska svjetla oko Schwedenplatza na Dunavskom kanalu, teško naoružani pripadnici specijalne policije, koji idu do lokala zadržavajući goste da iz njih ne izlaze. Iz pojedinih hotela su otjerali one koji su tražili sklonište, drugi su ih pak zvali da se sakriju, izvještava ORF. Bubnjar Martin Grubinger svirao je bis za bisom kako 1.000 posjetitelja njegovog koncerta ne bi morali izaći na ulicu.

Islamizam s antisemitskom pozadinom

Kod najstarije bečke Crkve Svetog Ruprechta policija je upucala jednog atentatora. Austrijski ministar unutarnjih poslova, Karl Nehammer iz Narodne stranke Austrije je u utorak ujutro na konferenciji za novinare potvrdio pisanja tabloida Bild: “Atentator je simpatizer terorističke organizacije Islamska država.” Ubijeni atentator nije kod sebe imao samo strojnicu već i torbu punu streljiva. Također je nosio i opasač koji je izgledao kao opasač s eksplozivom, za samoubilačke napade.

Ubijeni atentator je očito imao stan u Beču, koji je policija tijekom noći otvorila “pomoću eksploziva” i pretražila, izvještava Franz Ruf, glavni direktor za Javnu sigurnost. On je izjavio da su mnoge osobe uhićene. Na slikama koje kruže bulevarskim medijima vide se četvorica muškaraca golih do pojasa kako kleče, držeći ruke na zatiljku, koje čuvaju naoružani policajci. Tisuću policajaca je bilo angažirano u noćašnjoj akciji. I dalje se traga za još najmanje jednim počiniteljem.

Konzervativni austrijski kancelar Sebastian Kurz ne isključuje ni “antisemitsku pozadinu” napada, s obzirom da je počeo u Seitenstettengasse u blizini sinagoge. Tu su palestinski atentatori posljednji put izvršili napad 1981. godine, zbog čega ministar Nehammer govori o “najtežem danu za Austriju nakon mnogo godina”. Rabin je također kazao kako ovaj napad “budi uspomene”.

Profesionalna spasilačka služba je još tijekom večeri napada preko Interneta pozvala pomagače da budu spremni za akciju. Svuda su bila policijska svjetla, centar grada blokirala je policija, a preko Twittera se pozivalo da se izbjegava gradski prijevoz, ministar je pozivao i da se izbjegava centar grada. Mnogi ljudi nisu mogli napustiti centar i preko Twittera su tražili prenoćište. Bilanca: četiri osobe su ubijene, 14 ih je ranjeno u terorističkom napadu, sedam teško. Šef Profesionalnih spasilačkih službi za ORF je izjavio da ima rana od “metaka i posjekotina”, jer je ubijeni atentator osim strojnice kod sebe imao i mačetu. Četvoro ubijenih građana umrlo je još tijekom noći – dva muškarca i dvije žene. Jedna od ubijenih žena je bila konobarica u jednom baru, javlja ORF.

Terorizam zasjenio koronavirus

Javni servis u Beču uživo izvještava bez prekida. Reporteri ORF se javljaju iz svih krajeva grada. Pojedine snimateljske ekipe su bile u gradu kako bi snimili raspoloženje uoči početka lockdowna u Austriji. Ali, onda se dogodilo nešto potpuno drugo. Reporteri su se konstantno uključivali uživo, non-stop je bilo tehničkih problema, TV postaja se trudila da koliko je moguće izvještava o svemu što se sinoć u Beču događalo.

Kolale su naravno i pogrešne informacije. Florian Klenk, glavni urednik bečkog lokalnog lista “Falter”, plasirao je glasinu o tome da su atentatori uzeli taoce. Kasnije se ispričavao na Twitteru, rekavši da mu je vijest dao jedan policajac. “Izvor je bio vjerodostojan, ali vijest na sreću lažna. Oprostite”, napisao je.

Bulevarski mediji su posebno kritizirani s obzirom da su oni u Austriji prilično dotirani do strane politike. Televizija “oe24” i online-izdanje lista “Kronenzeitung” su navodno objavili video na kojem se vidi kako atentator puca u prolaznika koji je ležao na zemlji. Još tijekom noći je austrijsko Vijeće za medije primilo preko 300 pritužbi, zbog toga što je vrijeđana čast žrtava, piše Deutsche Welle.

Još uvijek je nejasno koliko je atentatora ukupno izvelo napade na šest mjesta u centru Beča, kao ni koliko ih je još u bijegu. “Bermudski trokut” ih je izgleda progutao. Ministar unutarnjih poslova je nakon neprospavane noći na jutrošnjoj konferenciji za medije izjavio: “Nećemo dozvoliti da nam ovakvim napadima ni na koji način oduzmu osnovna prava i pravo na slobodu”, naglasio je Nehammer. Bečki atentatori su iskoristili priliku kada su građani u pandemiji imali potrebu za malo druženja. Da su napali samo dan kasnije, već bi na snazi bio lockdown; a barovi, restorani i pubovi zatvoreni. Terorizam je danas potisnuo koronu s naslovnica.

