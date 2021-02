UGLEDNI ZNANSTVENIK ODBRUSIO MACRONU: ‘Cjepivo je kvaziučinkovito kod starijih? Ne znam što mu to znači, ali ovako stoje stvari’

Cjepivo Sveučilišta Oxford i AstraZenece protiv covida-19 daje dobar imunosni odgovor u starijih ljudi, iako za sada nema dovoljno podataka o njegovoj točnoj učinkovitosti, rekao je u srijedu voditelj kliničkih ispitivanja s Oxforda Andrew Pollard.

Francuska je u utorak priopćila da se cjepivo AstraZenece protiv covida-19, iako odobreno, ipak ne preporučuje starijima od 65 godina zbog nedovoljne količine podataka o njegovoj učinkovitosti u toj dobnoj skupini.

“That’s a big reduction in number who would be able to pass the virus on to others”

Director of the Oxford Vaccine Group Prof Andrew Pollard tells #BBCBreakfast that new results show the Oxford-AstraZenenca vaccine may reduce the spread of coronavirus.https://t.co/pB9ts43RrL pic.twitter.com/s8LdnjiGLq

— BBC Breakfast (@BBCBreakfast) February 3, 2021