UGLEDNI INFEKTOLOG: ‘Ono što je Trump primio ne bi smio prepisati nitko tko drži do etike. A popis lijekove pokazuje da mu je prilično loše’

Američki predsjednik Donald Trump, izoliran u Bijeloj kući gdje se liječi od covida-19, misli da nije zarazan i tvrdi da se osjeća dovoljno dobro da nastavi održavati političke skupove uoči izbora 3. studenoga. “Vratio sam se jer sam savršeni fizički primjerak”, rekao je republikanski predsjednik u razgovoru za Fox Business Network, nakon što je prije tjedan dana otkriveno da je pozitivan na koronavirus.

‘VRATIO SAM SE JER SAM SAVRŠENI FIZIČKI PRIMJERAK’: Trump misli da više nije zarazan i želi natrag u kampanju

Morali ga poslušati jer su u vojnoj bolnici

Inzistira i da je u dobrom stanju nakon što je dobio lijekove za koje tvrdi da su učinkoviti, no slovenski liječnik sumnja u obje te tvrdnje.

“Nijedan liječnik na svijetu, koji drži do medicinske etike, kao i do svog zanimanja, ne bi američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, sam, “na svoju ruku” smio dati lijek REGN-COV2, eksperimentalnu terapiju biotehnološke kompanije Regeneron, koju je Trump primio”, istaknuo je za Slobodnu prof. dr. Andrej Trampuž, slovenski specijalist infektologije i interne medicine koji živi u Berlinu i radi u svjetski priznatoj bolnici “Charite”. Pojašnjava kako je taj lijek još uvijek u eksperimentalnoj fazi i nije dobio odobrenje agencije. Ističe kako to znači da je Trump sam morao inzistirati na lijeku.

“A kako liječnici koji su u nacionalnoj vojnoj bolnici “Walter Reed” liječili Trumpa, nisu neovisni liječnici, već im je predsjednik “šef” morali su mu lijek i dati”, nagađa Trampuž.

U prilog tezi idu i podavi proizvđača Biotehnološka kompanija Regeneron izvijestila je kako je lijek dostavila, nakon što je od Trumpovih liječnika primila zahtjev za “primjenu iz suosjećanja“.

‘U teoriji dobra, ali ni jedna studija ih nije potvrdila’

“Radi se o sintetičkim protutijelima, tj. labolatorijski proizvedenim protutijelima. Dakle, nisu dobivena “prirodnim putem” iz krvi neke osobe. Ta protutijela su u teoriji dobra, ali za sada ne postoji ni jedna znanstvena studija koja bi to potvrdila. Dakle, Trump je to mogao dobiti, ali je sam morao dati odobrenje za korištenje tog lijeka u njegovu liječenja”, ocijenjuje Trampuž.

No popis lijekova otkriva i drugu stvar – da je Trumpu prilično loše.

Lijekovi otkrivaju da nije tako dobro kao što tvrdi

“Taj lijek (deksametazon) se daje samo u težim slučajevima, jer kod lakših slučajeva, odnosno lakših simptoma deksametazon nema učinka. Čak ima podataka da kod takvih lakših slučajeva deksametazon i pogoršava zdravstveno stanje“, pojašnjava dr. Trampuž.

Trump je dobio i remdesivir, koji se do sada pokazao relazivno efikasnim.

“U sljedećih nekoliko dana će se vidjeti je li liječenje ovim lijekovima koji su mu dani bilo ispravno ili ne. Mislim da bi se to moralo vidjeti u sljedeća tri do četiri dana. On je od trenutka obolijevanja sljedećih 10 do 14 dana zarazan”, dr. Trampuž.

Ipak, Trump ne misli tako i tvrdi kako nije zarazan. Njegovo ponašanje šokira slovenskog liječnika s berlinskom adresom.

“Njegovo ponašanje je nevjerojatno. On mora biti u izolaciji i izbjegavati sve kontakte, kako ne bi dalje širio virus. Svojim ponašanjem stavlja druge ljude u rizik obolijevanja. On i sada, nakon što je postao pozitivan na koronavirus kaže da je to kao i gripa. Jednostavno ne shvaća o čemu se radi i svojim ponašanjem radi ogromnu štetu. Zbog toga i imaju najviše preminulih od koronavirusa na svijetu“, zaključuje Trampuž.