UGLEDNI FINANCIJSKI SAVJETNIK TVRDI – MIROVINE ĆE IŠČEZNUTI: ‘Ipak ne morate brinuti, nije tako strašno kako zvuči. Stiže novi koncept’

Ric Edelman smatra kako produljenjem životnog vijeka sadašnji mirovinski sustavi padaju u vodu jer će biti teško financirati život nakon 65. godine, a očekuje i napredak u ljudskom zdravlju

Ric Edelman, osnivač i izvršni predsjednik kompanije Edelman Financial Services, jedne od vodećih američkih tvrtki za financijsko savjetovanje, smatra kako će postojeći sustav mirovina u budućnosti iščeznuti. U svome podcastu pojašnjava kako više neće postojati klasični slijed životnih događaja: rađanje, školovanje, rad, mirovina i smrt.

Više života, više rada

“Očekivani životni vijek vrlo će se vjerojatno drastično produljiti, što znači da ćemo možda živjeti 110 ili 120 godina. Neće biti održiva ideja odlaska u lagodnu mirovinu sa 65 godina. Naime, ako živimo 120 godina, a odemo u mirovinu sa 65, kako ćemo si zaraditi, odnosno priuštiti 50 ili 60 godina slobodnog vremena?”, pita se Edelman i zaključuje kako su mirovine bile inovacija 20. stoljeća kojih nije bilo u 19. niti će ih biti u 21. stoljeću.

“U budućnosti ćete raditi do 75., 85., 95. ili 105. godine života. No, ne brinite zbog toga. Nije tako strašno kako zvuči. Vi ćete, naime, htjeti raditi“, rekao je Edelman i dvama razlozima potkrijepio svoju kontroverznu tezu. Kao prvi razlog navodi da će ljudi sa 100 godina u budućnosti biti zdravi kao prosječni 40-godišnjaci ili 50-godišnjaci danas, a to znači da će htjeti ostati aktivni u zajednici. Kao drugi razlog navodi lakšu zaradu i to putem slabije plaćenih honorarnih poslova, bez skupljanja potrebnog broja godina ili staža.

Nekoliko godina slobodnog vremena

Edelman je u potencijalnom produljenju životnog vijeka našao i prostora za potencijalno produljenje godišnjeg odmora, piše Business Insider.

“Onda ćemo ih imati češće. Dakle, ići ćemo u školu, naći ćemo posao, a onda uzeti par godina slobodnog. Kasnije ćemo ponovno otići u školu i započeti neku posve drugačiju karijeru. Činit ćemo tako kroz cijeli život. Nestat će linearnog koncepta zaposlenja. Umjesto toga, pojavit će se ciklična linija života gdje ćete prolaziti kroz učenje, zapošljavanje i slobodno vrijeme kroz cijeli svoj život”, rekao je Edelman koji taj koncept smatra zabavnim, ugodnim i korisnim za zajednicu te se pita zašto bi itko s time imao problem.