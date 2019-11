UGLEDNI AMERIČKI PROFESOR O MILORADU DODIKU: ‘Rusi su ga zarobili, on je njihov sluga, marioneta koja će ispunjavati njihovu volju’

“Oni ne žele Bosnu i Hercegovinu posebno prema NATO-u, iako mislim da su u međuvremenu postali i anti-EU također”

“Rusi su zarobili Milorada Dodika koji je njihov sluga, on je marioneta koja će ispunjavati njihovu volju”, smatra ugledni američki profesor na Sveučilištu Johns Hopkins, Daniel Serwer, prenosi Slobodna Bosna. Prema njegovu mišljenju, Bosna i Hercegovina nije nikakva tempirana bomba, kako to kaže francuski predsjednik Emmanuel Macron, već “više stagnira nego što otkucava”.

Serwer smatra kako se, pored rijetkih političara, većina njih bavi etno-nacionalističkim političkim djelovanjem. “Politička prepucavanja su, s djelomičnim izuzetkom gospodina Komšića, nacionalističke i etno-nacionalističke stranke na vlasti koje su to bile i tijekom rata i nastavile su voditi taj rat političkim nenasilnim metodama u posljednjih 25 godina. Moram vam reći da sam stava da, iako je vlast u Bosni i Hercegovini disfunkcionalna, draže mi je da se politika odvija po nenasilnim nego po nasilnim metodama.”

Rusi platili Dodiku?

Misli kako je napravljen veliki napredak jer ljudi pokušavaju surađivati pri formiranju vlasti, ali smatra da dobar dio odgovornosti snose stranci. “Rusi su zarobili Dodika koji je njihov sluga, on je marioneta koja će ispunjavati njihovu volju. Oni ne žele Bosnu i Hercegovinu posebno prema NATO-u, iako mislim da su u međuvremenu postali i anti-EU također, jer konstantno gube na Balkanu. Poraženi su u Crnoj Gori i Albaniji, nemaju nikakve šanse na Kosovu.

Bosna i Hercegovina je podijeljena po pitanju NATO-a. Ne vidim nikakvog smisla u Dodikovu odbijanju osim da su Rusi platili za to. Zato mislim da je vrijeme da građani Bosne i Hercegovine odluče treba li zbog ovih nesretnih stvari gospodin Dodik biti u Predsjedništvu. On, kao što znate, ne može putovati u moju zemlju i mislim da je to s dobrim razlogom da ne može doći u SAD”, uvjeren je Serwer.

