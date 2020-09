UGLEDNA PROFESORICA ŠOKIRALA AMERIKU; Priznala da se pretvarala da je crnkinja: ‘Izbjegavala sam živjeti kao bijelo židovsko dijete’

Docentica koja na Sveučilištu Georgea Washingtona predaje afričku i karipsku povijest te povijest dijaspore, Jessica Krug na svom je blogu priznala kako je lagala o tome da ima afroameričko podrijetlo te otkrila da je bijela Židovka, čime je izazvala bijes kod svih koji su je poznavali

Američka intelektualka i docentica Sveučilišta Georgea Washingtona, koja se u svome radu fokusirala na Afriku i afričku dijasporu diljem svijeta, priznala je da je lagala o svome crnačkom podrijetlu te da je zapravo bijela Židovka iz Kansas Cityja. “Izgradila sam život na nasilnoj anticrnačkoj laži”, objavljeno je na blogu koji nosi ime profesorice Jessice Krug.

Pretvarala se i u osobnim odnosima

Slučaj je izazvao iznenađenje i osude onih koji je poznaju, a mnogi su se odmah prisjetili Rachel Dolezal, bjelačke aktivistice koja je 2015. godine tvrdila da je crnkinja. Pišući u četvrtak svoj blog, Krug je priznala kako je preuzela lažne identitete “koje nije imala pravo preuzeti, prvo identitet crnkinje iz sjeverne Afrike, potom Afroamerikanke i na kraju karipske crnkinje iz Bronxa”. “Kroz svoj odrasli život izbjegavala sam živjeti kao bijelo židovsko dijete”, napisala je Krug.

Svoje ponašanje opisala je kao “primjer nasilja, lopovluka i prisvajanja, kojima necrnačke osobe na bezbroj načina nastavljaju koristiti i zlostavljati crnačke identitete i kulture”, a pretvarala se čak i u osobnim odnosima. Za svoju laž je okrivila psihičke probleme i traume iz mladosti, iako tvrdi da one nisu opravdanje. Njen akademski rad fokusira se na politiku i kulturu afričkih društava i zajednica afričke dijaspore, a u životopisu joj stoji kako na Sveučilištu Georgea Washingtona predaje afričku i karipsku povijest te povijest dijaspore.

Razotkrivena je?

Njeni poslodavci tvrde kako istražuju tu objavu, ali nisu htjeli ništa više komentirati, no zato su oni koji je poznaju izmijeli niz optužbi na njen račun. Iako nije otkrila razlog priznanja svoje laži, oni tvrde da je priznala jer je razotkrivena.

“Jess Krug je netko koga sam zvao prijateljem do jutros kad me nazvala i priznala sve što je napisala. Nije to učinila zbog svoje dobronamjernosti”, napisao je scenarist Hari Ziyad, dok Yomaira Figueroa, njena kolegica sa Sveučilišta Michigan State dodaje: “Afroamerički i latinoamerički akademici počeli su se nedavno konfrontirati s Jessicom Krug i postavljati pitanja o njenom podrijetlu. Nije bilo lova na vještice, ali bilo je potrebno podvući crtu. Krug je izašla s ovom pričom zato što je razotkrivena.”

‘S njom nešto nije u redu’

Yarimar Bonilla, profesorica antropologije na portorikanskim studijima Hunter Collegea, objavila je na Twitteru da ju je Krug prevarila, ali i da je oduvijek sumnjala kako “s njom nešto nije u redu”: “U tom smislu, ona je manipulirala nama. Ne samo da pomislimo kako nije bjelkinja nego i da pomislimo kako smo nekako politički i intelektualno inferiorni”, napisala je Bonilla.

Aria Sakona, studentica koja je od ponedjeljka trebala pohađati predavanja Jessice Krug o latinoameričkoj povijesti, tvrdi da je šokirana i zbunjena priznanjem. “Srce mi je para što su ovi studenti, bistrih očiju i željni znanja, došli slušati o latinoameričkom nasljeđu i povijesti. Svi smo joj ukazali velike povjerenje”, izjavila je Sakona za BBC.