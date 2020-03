UDAR KORONE NA SVJETSKU EKONOMIJU: Ovo je odgovor najmoćnijih država Zapada, mogu li mjere spasiti svijet od krize?

Državne potpore, intervencije i pomoć malim i srednjim poduzećima mjere su za kojima posežu sve države svijeta uslijed pandemije koronavirusa

Već kad su u Njemačkoj najavljene prve mjere protiv širenja zaraze, njemačka kancelarka Angela Merkel je odmah najavila i široke mjere pomoći gospodarstvu. Po hitnom postupku je prihvaćena mogućnost rada u skraćenom radnom vremenu, što zapravo znači da onda država pomaže i u plaćama i u uplatama doprinosa zaposlenima i to je zapravo čisti novac za tvrtke, piše Deutsche Welle.

Lavovski dio pomoći će biti na raspolaganju preko državne Banke za obnovu i razvitak (KfW) koja je spremna dati jamstva u iznosu od preko pola bilijuna eura (460 milijardi, eventualno još dodatnih 93 milijardi eura). U tim razmjerima je jedna milijarda eura koja je Vlada spremna posuditi tvrtkama koje su dospjele u nevolje „sitnica”, a iz državne blagajne će stići i 145 milijuna eura za razvoj lijeka i cjepiva protiv ovog virusa. Na koncu je tu i oko 50 milijuna eura koje je Berlin stavio na raspolaganje kako bi Nijemce koje je zaraza zatekla u čitavom svijetu doveo kući.

No sad se i u Njemačkoj povela velika rasprava o tome tko uopće treba dobiti pomoć. Gotovo odmah su se javili i automobilski koncerni poput Volkswagena i BMW-a koji su objavili kako moraju prekinuti proizvodnju u europskim pogonima, ali je teško reći u kojoj je mjeri to tek posljedica pandemije. Već se javio i koncern Siemens koji doista djeluje na svim kontinentima našeg planeta i s mnogim projektima sad ima problema zbog čitavog niza ograničenja.

Ali pravi smisao državne potpore jest pomoći malim i srednjim poduzećima da nekako prebrode ove nevolje. Pogođeni su mnogi, ne samo kompanije nego i obični zanatlije: tko će u ovim vremenima početi građevinske radove? Instalirati grijanje? Čak i frizeri ovih dana jedva nešto zarade, ali i dalje imaju troškove. Tako Bavarska nudi svim tvrtkama do 250 zaposlenih pozajmicu do 30.000 eura – bez mnogo pitanja i bez mnogo papirologije.

Španjolska

I ovo turističko odredište već ima preko 13 tisuća potvrđenih slučaja zaraze, a tamošnje gospodarstvo se istovremeno tek polako oporavlja od posljedica eurokrize. Zato je španjolski premijer Pedro Sanchez obećao pomoć i čitav niz mjera ukupne vrijednosti od oko 200 milijardi eura kako bi pomogao i tvrtkama i zaposlenima i drugim skupinama koje bi mogle biti pogođene posljedicama pandemije.

Madrid namjerava mobilizirati 117 milijardi eura, ostalo će biti privatni kapital. Oko 600 milijuna eura će otići samo u sustav osnovne socijalne skrbi. Treba imati pred očima kako je ukupni iznos potpore gotovo 20% BDP-a Španjolske i oko polovica iznosa potpore će biti državna jamstva tvrtkama kad budu uzimale kredite. Ostatak će biti neposredna pozajmica ugroženim tvrtkama i osobama.

Francuska

I u Francuskoj su zatvoreni svi ugostiteljski objekti i trgovine osim onih za živežne namirnice, drogerije i apoteke. Pariz je već u objavljivanju ovih strogih mjera karantene obećao kako će pomoći zaposlenicima koji će tako morati ostati kod kuće. Već ta potpora će iznositi na desetke milijardi eura. Povrh toga je Pariz najavio osnivanje fonda u trenutnom iznosu od 45 milijardi eura iz kojeg će stići potpora malim poduzetnicima i tvrtkama.

Velika Britanija

Makar je London možda i previše dugo oklijevao s mjerama protiv pandemije, novi britanski ministar financija Rishi Sunak je također najavio čitav niz oblika potpore, od pozajmica do oprosta poreza u ukupnom iznosu od oko 365 milijardi eura. Osobito će se pomoći turističkom sektoru koji je teško pogođen masovnom samoizolacijom građana. No i britanski analitičari tvrde kako je koronavirus tek „točka na i” nevoljama britanskih tvrtki izazvanim odcjepljenjem od tržišta Europske unije i kako će se to teško pokriti čak i potporom koja iznosi oko 15% BDP-a Velike Britanije.

Sjedinjene Države

I američki predsjednik Trump je najavio golemu pomoć gospodarstvu kako bi se prevladale nevolje izazvane epidemijom u ukupnoj vrijednosti od gotovo 900 milijardi eura. No i tamo je već dugi rep pred blagajnom gdje i velike korporacije drže ispruženu ruku: samo zračni prijevoznici će dobiti 50 milijardi dolara pomoći.

Američki Fed je zato morao stvoriti dva posve nova mehanizma kako bi se mogla organizirati ova potpora. Prvi je pomoći tvrtkama da ostanu likvidne, a drugi mehanizam je konstruiran za financijske institucije kojima će jamstva Feda vrijediti kao „pravi” novac kako bi premostili određeno razdoblje.

Senator Mitt Romney je predložio i da se običnim američkim državljanima pomogne iznosom od 1.000 dolara. I od toga će vjerojatno biti nešto, jer je Bijela kuća ovog utorka najavila kako s Kongresom raspravlja o „supstancijalnim” mjerama pomoći koje bi sadržavale i neposrednu financijsku pomoć građanima.