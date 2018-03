UBOJSTVO NOVINARA OTKRILO KORUPCIJU KOJU NI 14 GODINA U EU NIJE USPJELO ISKORIJENITI: ‘Slovačka je jedno veliko selo, a cijela zemlja to osjeti’

‘Morao sam im reći da je Jan mrtav. Morao sam nazvati njegovog brata i sestru. To je jutro bilo jedno od najgorih u mom životu.’

U ponedjeljak ujutro je urednik slovačke stranice Aktuality.sk, Peter Bardy, primio telefonski poziv koji mu je okrenuo svijet naglavačke. Jedan od njegovih novinara, Jan Kuciak, mladi reporter koji je istraživao mafijaške mreže u istočnoj Slovačkoj, ubijen je. Nakon nekoliko sati je Bardy bio u svom uredu u Bratislavi kako bi s kolegama podijelio tu vijest.

BRUTALAN ZLOČIN ŠOKIRAO SLOVAČKU: Našli tijela novinara i njegove djevojke, likvidirani mladić pisao je o velikoj aferi vladajuće stranke

CURE DETALJI O LIKVIDACIJI SLOVAČKOG NOVINARA I NJEGOVE CURE: ‘Spremao se objaviti članak o okrutnoj talijanskoj mafiji’



‘Bilo je to najgore jutro u mom životu’

‘Morao sam im reći da je Jan mrtav. Morao sam nazvati njegovog brata i sestru. To je jutro bilo jedno od najgorih u mom životu’, rekao je Bardy, piše Financial Times. Brutalno ubojstvo Kuciaka i njegove zaručnice Martine Kusnirove, prvo je ubojstvo novinara od nezavisnosti te nacije 1993. godine. Policija sumnja da je sve povezano s Kuciakovim istraživačkim novinarstvom. Njegovo je otkriće izazvalo previranje u slovačkoj politici i bijes građana. ‘Ovakvo što se može dogoditi u Rusiji, Venezueli ili Kini, ali mi smo usred Europske unije’, kaže Maria Nemcova iz Bratislave.

‘To je zaista zastrašujuće i nerazumljivo. Od ponedjeljka pratim tu cijelu priču. Ne mogu se koncentrirati na posao, nekoliko noći nisam mogla spavati. Osjećam se emocionalno uključenom u sve to’, kaže Nemcova, a mnogi Slovaci dijele njezine osjećaje. U petak su deseci tisuća prosvjedovali diljem zemlje unatoč niskim temperaturama. U Bratislavi se okupilo mnoštvo ljudi ispred ureda premijera Roberta Fica. Nosili su transparente s natpisima ‘Mafija, van iz moje zemlje’. Neki slovački mediji su izvijestili kako je to najveći prosvjed u povijesti te zemlje.

SLOVAČKI PREMIJER NA PRESICU DONIO MILIJUN EURA: ‘Dajte mi ime ubojice novinara i novac je vaš’

Korupciju ništa ne može iskorijeniti

Osim užasa zbog smrti mladog para, mnogo je emocija u Slovačkoj izazvala ljutnja zbog duboko ukorijenjenih problema s korupcijom, što je ovo ubojstvo samo dodatno istaknulo. Takvu korupciju niti godine članstva u EU nisu mogle iskorijeniti. ‘Proteklih je godina postojao rastući optimizam u zemlji, posebno u usporedbi s, primjerice, Poljskom i Mađarskom i njihovim problemima s vladavinom prava. Mi smo se među tim zemljama vidjeli kao otok, nakon desetljeća problema’, kaže Lukas Fila, direktor N Pressa koji izdaje Dennik N, jedne od glavnih novina u Slovačkoj.

‘To dramatično mijenja situaciju. Smrt novinara jak je simbol i vraća nas u stvarnost u kojoj možda nije sve dobro, i u kojoj se još moramo boriti za to da budemo slobodna zemlja’, dodaje.

Otkako se 2004. pridružila Europskoj uniji, Slovačka je procvjetala. Ta mala srednjeeuropska država dobila je toliko stranih ulaganja da je sada najveći svjetski proizvođač automobila po glavi stanovnika. 2009. je Slovačka postala druga bivša komunistička zemlja koja je uvela euro, no unatoč velikoj ekonomskoj dobiti, mnogi Slovaci se žale na korupciju koja utječe na njihov svakodnevni život. Posljednje izvješće o percepciji korupcije organizacije Transparency International Slovačku je pozicioniralo na 54. od 180 mjesta, iza zemalja kao što su Cipar, Gruzija i Namibija.

‘Najprije morate donijeti nekome poklon, a onda možda dobijete to što trebate’

‘Osjećam korupciju svaki dan’, kaže Sebastian, vlasnik male tvrtke u gradu Cadca u blizini granice s Poljskom i Češkom. ‘Ako ste mlada osoba s malom tvrtkom i nemate potrebne kontakte, to je velik problem. Prva stvar koju morate učiniti ako nešto želite postići je donijeti poklone važnim osobama’, kaže. Nemcova se s tim slaže i dodaje da je korupcija velik problem za mnoge. ‘Nisam još imala priliku sama to iskusiti, no moja majka ima zdravstvenih problema i znam da ću, ako joj se stanje pogorša, morati nekome platiti da bi ona mogla doći na liječenje’, rekla je Nemcova, piše Financial Times.

Ostavke u aktualnoj vladi

Političke posljedice ubojstva novinara i njegove zaručnice još su nejasna, no pritisak na Ficovu vladu koja je više od deset godina dominantna u slovačkoj politici, sve više raste. Posljednji tekst na kojem je Kuciak radio objavljen je nakon njegove smrti, a govori o povezanosti talijanske mafije i dva dužnosnika bliska predsjedniku Vlade Ficu. U srijedu su dva člana vlade podnijela ostavku dok istraga ne bude završena, no oboje kategorički odbijaju bilo kakvu povezanost s ovom tragedijom, a tvrde da su njihova imena korištena samo zbog političkih previranja protiv Fica. Opozicija poziva na ostavku ministra unutarnjih poslova Roberta Kalinaka i šefa policije Tibora Gaspara. Grigorij Meseznikov iz Instituta za javne poslove u Bratislavi kaže da bi te ostavke bile minimum za nastavak rada aktualne vlade. U međuvremenu se zemlja sprema za Kuciakov pogreb. Njegova je zaručnica pokopana u petak u svojoj vjenčanici.

POLICIJA ISTRAGU UBOJSTVA NOVINARA USMJERILA PREMA ITALIJI: Za likvidaciju odgovorna najopasnija mafija na svijetu?

NOVINAR UBIJEN JER JE PISAO O VLADAJUĆIMA: ‘Nezapamćen napad na slobodu govora i demokracije u Slovačkoj’

‘Nije upitno da su ova ubojstva prevršila svaku mjeru’, kaže Milan Nic iz Njemačkog vijeća za vanjske poslove. ‘Slovačka je jedno veliko selo, a cijela zemlja to osjeti’, dodaje.