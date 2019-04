UBOJICE SU DANIMA PRATILE BIH PODUZETNIKA: Uvijek su točno znali gdje je, sve govori da je likvidacija bila pomno i pažljivo planirana

Očito je bilo naručeno, ističe novinar, ostaje pitanje samo tko je naručio ubojstvo biznismena koji je u sukobu s Dodikom

Slaviša Krunić je u nedjelju navečer likvidiran u zasjedi postavljenoj pred njegovom vikendicom u banjolučkom pregrađu Glamočani. Pritom je ubijen i njegov tjelohranitelj Žarko Pavlović, a u razmjeni vatre smrtno je stradao i Željko Kovačević koji je identificiran kao jedan od napadača.

Točno su znali gdje sjedi

Kako otkriva BiH novinar Slobodan Vasković, ubojstvo ne samo da je planirano, nego su Krunića danima pratili. To je prije svega očito prema načinu na koji je ubijen.

Do njegove kuće moglo se stići na dva načina, ali on je uvijek koristio put na kojem je i organizirana sačekuša. Ubojice su automobilu prišli na krivini na kojoj je automobil morao usporiti. Ubojice su automobilu u kojem su bili Krunić, Žarko Pavlović i vozač Goran Ilić prišli sa desne strane, one na kojoj je sjedio Krunić. Nakon toga jedan je krenuo ravno prema vozilu, a drugi ostao na desnoj strani.

BOSANSKI BIZNISMEN LIKVIDIRAN U KLASIČNOJ SAČEKUŠI: U pucnjavi kraj obiteljske kuće ubijen i tjelohranitelj

“Jedan od ubojica je išao ravno na Krunića, dok je drugi ciljao u tjelohranitelja. Krunić je pogođen kroz prednje staklo i to sa dva direktna hica u glavu. Riječ je o pancirnim mecima. Krunića je, po svemu sudeći, likvidirao Benedi Đukanović, koji je u bjegu. Krunić je na mjestu napada podlegao. Nije poznato tko je od ostalih uhićenih likvidirao Žarka Pavlovića, koji je, također, pogođen u glavu”, rekao je Vaskoviću izvor koji je želio ostati anoniman.

Vozač Goran Ilić uspio se spasiti samo zahvaljujući izvanrednoj hrabrosti i nevjerojatnoj sposobnosti snalaženja, smatra izvor te kaže kako je Ilić s nekoliko prostrelnih rana borio se s ubojicima i uspio preživjeti. U tom obračunu ubijen je i jedan od napadača, Kovačević. Dodaje i kako je Đukanović kada su odlazili odnio Kovačevićevu pušku.

NOVI DETALJI O LIKVIDACIJI BOSANSKOG BIZNISMENA: Troje mrtvih, jedan ranjen: ‘Izgledalo je poput rata’

Netko ga je cijelo vrijeme pratio?

Još jedan detalj odaje da je u pitanju pomno planirano ubojstvo te kako su pratili bosanskog biznismena.

Krunić je, prije dolaska kući, sjedio u obližnjem kafiću, a sat i po prije njegovog polaska, vozača je poslao do kuće. No ubojice tada nisu reagirale. To znači da je netko od njih ili njihovih suradnika čitavo vrijeme promatrao i pratio Krunića dok je bio sa društvom, a kada je krenuo, dojavio je ubicama.

Nema nikakve dileme da je ubojstvo Krunića naručeno, ali se još uvijek ne zna ko je naredio likvidaciju.

U sukobu s Dodikom

Slaviša Krunić bio je vlasnik pet uspješnih tvrki koje su zapošljavale gotovo dvije tisuće ljudi, uključujući zaštitarsku agenciju “Sector Security”.

Također je bio poznat kao osoba koja je u lošim odnosima s režimom Milorada Dodika, a u javnost su ranije procurile informacije kako je pod pritiskom vlasti koje kontrolira Dodik.

Glavnom pritisku bio je izložen iz tvrtke “Alpha Security”, konkurentske zaštitarske tvrtke koja mu je pokušavala preoteti poslove. Prema navodima bijeljinske BN televizije tu je operaciju “preuzimanja” vodio Miloš Čubrilović, ranije šef Dodikovog osobnog osiguranja.

Ubojicu zasutavila kontrola pa ga pustila?

Krunić i Pavlović ubijeni su 22.03.2019. oko 22 sata i 30 minuta, a policija je za ubojicama pokrenula potragu nekoliko sati nakon ubojstva. Zbog sumnje da su izvršili višestruko ubojstvo i ranjavanje uhićeni su Goran Milanović i Emilio Baldo. U akciji su također uhićeni i braća Armin i Nermin Ćulum iz Sanskog Mosta.

Kako prenosi Vasković, mediji su pisali kako je kod Dervente zaustavljeno vozilo u kojem se nalazio Đukanović, koji u tom trenutku nije bio osumnjičen za ubojstvo. Nakon kontrole, Đukanović je pušten, a vozio je, kako se navodi, “golf 7”.