MALO DRUGAČIJA LJUBAVNA PRIČA: Unajmio plaćenog ubojicu da mu oslobodi ženu i smakne njenog ‘vlasnika’

Unatoč neopisivim nedaćama i zvjerstvima koja su prošli, ovaj jazidski par dokazuje da je nakon svega sreća još uvijek moguća

Malo je sretnih priča došlo iz razorenog Mosula u sjevernom Iraku od kad je prije godinu dana oslobođen od Islamske države. No radostan ponovni susret Hunzi Murada Pissija (37) i njegove supruge Jilan (26) jedan je od njih, piše Mirror.

Pokolj Jazida

Prije četiri godine Jilan je bila jedna od 5.000 jazidskih žena koje su džihadisti oteli iz njihove drevne domovine Sindžar nakon što su zauzeli njihov teritorij, uništavajući selo za selom. Tisuće Jazida, vjerske manjine koju su ISIS-ovci prezirali, ubijeno je. A žene poput Jilan odvedene su u Mosul i prisiljene na brutalno fizičko i seksualno ropstvo. Mnoge nisu mogle uteći sve do poraza džihadista te su ostale zatočene ili se još i danas vode kao nestale. No Huzni i Jilan imali su druge planove i njeno spašavanje djeluje poput scenarija filma.

Tijekom svog 30-mjesečnog zatočeništva Jilan je uspjela ukrasti mobitel te je, unatoč opasnosti od kažnjavanja grupnim silovanjem ili smaknućem, uspjela kontaktirati supruga u slaboj nadi da je još živ. U kratkim, tihim razgovorima uspjela je Huzniju otkriti svoju lokaciju, pružajući svojem mužu priliku da osmisli nevjerojatnu akciju spašavanja. On je unajmio ubojicu da ubije njenog ‘vlasnika’ te mu zatim suprugu prokrijumčari iz Mosula.

Sretan novi početak

“Nije bilo teško ponovo početi iznova. Bio sam tako sretan, tako oran, samo sam želio krenuti iz početka sa svojom suprugom”, objašnjava Huzni, smjehujući se u svome montažnom domu u izbjegličkom logoru u sjevernom Iraku. Pored njega Jilan skriva svoje lice od fotografa, očito još istraumatizirana. No dok čvrsto drži svoju šestomjesečnu kćer Raoah, njena je sreća jasna dok dodaje “Izgubila sam nadu, ali on mi je rekao ‘Vratiti ćeš se, i biti ćeš voljena, i ja ću biti uz tebe.'”

Postoji još jedan razlog zašto je priča ovog para izuzetna: činjenica da je ostala neispričana dok je ona o Huznijevoj mlađoj sestri postala poznata širom svijeta. Radi se o 25-godišnjoj Nadji Murad, koja je isto držana kao seksualna robinja u Mosulu. Postala je svjetski poznata po svojoj kampanji da se zločini ISIL-a protiv Jazida prepoznaju kao genocid, uz pomoć odvjetnice za ljudska prava Amal Clooney. Huzni smatra kako je malo ljudi hrabrije od njegove male sestre.

Razdvojena obitelj

Islamska je država zauzelo selo Kočo u kojem su živjeli Muradi 3. kolovoza 2014. godine. Huzni, policajac, bio je na poslu. Kako se nije mogao vratiti kući, pobjegao je na planinu Sindžar, uzaludno se nadajući da će i njegova obitelj učiniti isto. No samo su dva brata uspjela. Njegova majka, supruga, Nadja, još dvije sestre i šestero braće odvedeno je u seosku školu. Šestero braće masakrirano je kao i ostalih 300 muškaraca. I majka ima je ubijena. Možda je sreća što im je otac umro par godina ranije te nije morao svjedočiti svemu tome.

Sve neudane žene odvedene su u Mosul, kao i Jilan koja u to vrijeme još nije imala dijete. U gradu su nagurane u podrum u kojem su ih držali 20 dana dok su Članovi ISIS-a dolazili izabrati si ropkinje. Jilan se sjeća Nadjine hrabrosti. “Ona bi uvijek bila ta koja bi uzvratila”, kaže Jilan. “Udarili bi , ali bi ona okrenula drugu stranu lica pa bi ju oni ponovo udarili.”

Mobitel ju spasio iz pakla

“Ja nisam bila hrabra”, skromno dodaje Jilan. “Tako sam se bojala. No očito da je u njoj ipak postojala i tiha hrabrost, koju nije zagušila ni činjenica da ju je izabrao “visoki, debeo muškarac”. Dok je Nadia pobjegla nakon tri mjeseca zatočeništva, Jilan je ostala sve do prosinca 2016. Prvu je godinu provela sama s nasilnikom. Zatim je odvedena da živi zajedno s njegovom ozlijeđenom suprugom i djecom, no on ju je nastavljao silovati. Redovito ju je i tukao, posebno kada bi se opirala. “Tukao me je metalnom palicom, tijelo mi je prepuno modrica”, govori i tiho dodaje, “Pokušavala sam mu reći ne”. Pronalazak funkcionalnog mobitela bio je poput dara s nebesa, no njegovim je korištenjem Jilan riskirala svoj život. Ponovo je na površinu izbila ta tiha hrabrost. Nije imala pojma da li joj je suprug živ, te kada se javio suze su joj potekle niz lice. “Plakali smo i plakali. Onda smo se smijali, pa ponovo plakali. Nismo više mislili da ćemo se ikad vidjeti.”

Huzni gotovo da nije mogao živjeti sa spoznaju da njegovu suprugu redovito zlostavljaju. Znao je da ju mora osloboditi. “Morao sam ju uvjeriti da če se vratiti i da ću ju ja čekati”, rekao je. Imao je kontakte u Mosulu te je uspio nagovoriti prijatelja da mu pomogne. Uz veliki su rizik uspjeli unajmiti plaćenog ubojicu, koji je pratio Jilianinog silovatelja te ga ubio tako što mu se zabio u auto. To jasno nije bilo lako. Između ostalog zato što je Jilan često bila s njim. No jednog je dana bio sam. I ubli su ga.

Spas, tuga, te napokon sreća

No za Jilan situacija je i dalje bilo opasna. Srećom, dva tjedna kasnije ukazala se prilika te ju je Huznijev poznanik brzo iskoristio. “Došli su do kontrolne točke i predali iračkoj vojci”, objašnjava Huzni, ponovo se osmjehujući. No 80 posto uhvaćenih Jazida sada je mrtvo. Kod Jazida koji su preživjeli životima još uvijek dominira tuga. Sindžar je uništen i ne mogu se vratiti kući. Tisuće žive u izbjeglištvu. Poneki sretnici, poput Nadije, uspjeli su dobti azil u inozemstvu. Ona sad živi u Njemačkoj.

Jilanin brat i otac su među nestalima, kao i brojni rođaci Nadje i Huznija. Jilan i stotine drugih žena odlaze na terapiju zbog svojih trauma. No kada vidite ovaj sretan par znate da im sreća nije izvan dohvata ruke.

Borba za pravdu protiv zločina nad Jazidima

Once Held Captive By ISIS, Nadia Murad Is Now Engaged https://t.co/20JgkBkeio pic.twitter.com/HalCPvqPoe — News Today (@News_Today4) August 23, 2018

Nadja Murad, koju predstavlja odvjetnica za judska prava Amal Clooney, bori se kako bi se pronašli odgovorni za zločine koje je ISIS počinio nad jazidskoj zajednici u Iraku i Siriji. Jazidi su proživjeli genocid, smaknuća, seksualno ropstvo i prodaju, novačenje djece vojnika i prisilna preseljenja.

Vijeće sigurnosti UN-a prošlog je rujna donijelo povijesnu odluku o uspostavi tima za prikupljanje dokaza o ISIS-ovim zločinima u Iraku, dok je Nadja nominirana za nobelovu nagradu za mir zbog svoje neumorne kampanje.