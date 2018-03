UBILA SE NAKON OBJAVE KUĆNOG PORNIĆA: ‘Tiziana je vjerovala u pravdu koju nikad nije dočekala’

Tiziani Cantone, mladoj ženi koja si je oduzela život zbog stravičnog zlostavljanja koje je uslijedilo nakon objave intimnog videa nje i dečka, to je bio treći pokušaj samoubojstva.

UBILA SE ŽENA KOJU JE ZBOG SEKS-SKANDALA ZLOSTAVLJALA CIJELA NACIJA: ‘Vrijeđali su je oni koji su potajno gledali njezin video’

Njezina je majka za La Repubblicu kazala kako se Tiziana već dvaput pokušala ubiti. Radilo se, kaže, o osjetljivoj djevojci koja unatoč preseljenju i sudskim pokušajima da se snimke uklone s interneta, nije uspjela pobjeći od očaja koji je proizvela objava snimke.

‘Patila je i spas ponekad tražila u alkoholu. Ipak, oduvijek je bila zdrava i normalna djevojka’, rekla je njezina majka Maria Teresa istražiteljima.



Tiziana je na sudu pobijedila, snimke su bile uklanjane s interneta, no nije razumjela zbog čega joj je sud naložio da plati 20 tisuća eura sudskih troškova. Bez obzira što je dobila parnicu, sudsko rješenje stiglo je prekasno – snimka je kopirana i objavljena mnogo puta, posvuda na internetu.

‘Ni ona nije bila svetica’

‘Patila je zbog svega što je vidjela i čula, a pogotovo zbog ishoda pojedinih pravnih procesa, zato što je vjerovala u pravdu koju na kraju nije dočekala’, izjavila je majka Tiziane Cantone.

Njezinu tugu danas razumiju mnogi Talijani koji s njom suosjećaju i žale tragično preminulu djevojku, no ima i mnogo onih koji smatraju kako je Tiziana to zaslužila jer, tvrde, ‘ni ona nije bila svetica’. Izjava je to Waltera Capute, gradskog vijećnika grada Torina, inače člana Demokratske stranke premijera Mattea Renzija.

Caputo se kasnije ispričao za svoje izjave, za koje je kazao kako su bile pogrešno protumačene, navodi Fanpage.it. Autor teksta Roberto Saviano kazao je kako zloba prema Tiziani dolazi od nečega što je opisao ‘talijanskom morbidnom opsjednutosti seksom’.

‘Žalim zbog Tiziane, koja se ubila zato što je bila žena u zemlji gdje je zaigrani seks bez inhibicija najgori od svih grijeha’, napisao je Saviano na Twitteru.

Addolorato per Tiziana, che si è uccisa perché donna in un Paese in cui il sesso disinvolto e giocoso è ancora il peggiore dei peccati. — Roberto Saviano (@robertosaviano) September 14, 2016

Sve bi bilo drukčije da je riječ o muškarcu

Neki od komentatora sugerirali su kako bi priča bila sasvim drukčija da je Tiziana bila muškarac, a ne žena.

Jedna od ožalošćenih na pogrebu djevojke kazala je kako je iznenađena malim brojem muškaraca koji su došli ispratiti Tizianu na vječni počinak.

‘Na sprovodu je bilo mnogo žena, ali vrlo malo muškaraca i to me zaista rastužilo’, rekla je žena.

Tiziana je počinila samoubojstvo u trenucima kada su njezina obitelj i prijatelji vjerovali da je konačnu cijelu ružnu epizodu ostavila iza sebe. Ljude koji su zlostavljali djevojku okrivili su za njezinu smrt.

‘Mislim da se svi oni trebaju sramiti, svi oni koji su internet punili uvredama, a zatim potajice gledali njezine slike.’