UBILA SE MLADA BRITANSKA SPORTAŠICA: ‘Samo je htjela je biti najbolja, a jedna sitnica gurnula ju je preko ruba’

“Tragično je što jedna takva sitnica može nekoga odvesti preko ruba. Sve je to zbog strahovitog pritiska na djecu”, kazao je otac preminule britanske snowboarderice Ellie Soutter

Otac preminule Ellie Souther, talentirane britanske snowboarderice koja je prošle srijede, na svoj 18. rođendan, pronađena mrtva pod još nerazjašnjenim okolnostima, ne miri se sa smrću svoga djeteta. Odgovornim smatra okrutni svijet sporta u kojemu se mladim sportašima nameću vrhunski rezultati. Tony Soutter je, naime, uvjeren da njegova kći nije mogla izdržati natjecateljski pritisak koji se nameće u vrhunskom sportu.

U razgovoru za BBC on je izjavio da je smrću kćeri ujedno izgubio i svoga “najboljeg druga” te “svoju stijenu”, čvrsto uporište u životu.

“Sve je to zbog strahovitog pritiska na djecu”

Ellie je, kaže njezin otac, htjela biti najbolja i ne dozvoliti drugima da budu bolji od nje. Istupivši javno po prvi puta nakon kćerine smrti, Soutter je rekao kako je uvjeren da su mentalni zdravstveni problemi njegove kćeri u kombinaciji s pritiscima za postizanjem vrhunskih rezultata koji su bili stavljeni pred nju, pridonijeli njezinoj smrti u Les Getsu u francuskim Alpama.

“Htjela je biti najbolja. Nažalost, sve se to dogodilo nakon što je propustila let, a time i zajednički trening s britanskom reprezentacijom. Osjećala je da ih je time razočarala i da će razočarati i mene. Tragično je što jedna takva sitnica može nekoga odvesti preko ruba. Sve je to zbog strahovitog pritiska na djecu”, kazao je otac preminule sportašice.

Ujedno je apelirao na javnost da pomogne ostalim mladim sportašima koji su izloženi sličnim psihičkim pritiscima.

Osnovali zakladu za psihološku podršku sportašima

Ellie Soutter živjela je u gradiću Oxtedu, a trenirala u francuskim Alpama. Prošle je godine na Zimskom olimpijskom festivalu europske mladeži u Turskoj osvojila brončanu medalju u snowboardu, jedinu za reprezentaciju Velike Britanije. Soutterovi su odmah nakon njezine smrti osnivali zakladu za potporu mladim sportašima koja nosi njezino ime.

“Ovo je iznimno tužna situacija. Naše misli su s Ellieinom obitelji i prijateljima. Svim našim olimpijcima i paraolimpijcima na raspolaganju su programi za pružanje odgovarajuće psihološku podrške”, izjavio je glasnogovornik britanskog olimpijskog saveza.

Priopćenjem se oglasio i tamošnji snowboard savez ističući da je Ellie bila izuzetno popularna i omiljena među članovima snowboard reprezentacije te da je zemlja izgubila jako talentiranu sportašicu.

“Dobrobit svih sportaša u svim disciplinama prvenstvena je briga svih sportskih organizacija. Pohvaljujemo Ellienu obitelj što je osnovala zakladu i u tome će imati našu punu podršku”, priopćili su.