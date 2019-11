UBILA MILIJUNE I UNIŠTILA CIVILIZACIJE: Bubonska kuga hara SAD-om, zabilježeni smrtni slučajevi

U Sjedinjenim Državama koje godišnje broje možda sedam slučajeva Bubonske kuge, ove su godine u samo četiri mjeseca zabilježili njih 12. Četvero ljudi je preminulo, a među njima je i jedna 16-godišnjak.

Ubila je milijune i srušila civilizacije, a sada ponovno diže svoju ružnu glavu. Bubonska kuga pojavila se u Sjedinjenim Državama i to u Arizoni, Kaliforniji, Koloradu, Gruziji, New Mexicu i Oregonu. Za razliku od uobičajenih sedam slučajeva godišnje, sada ih je samo od travnja zabilježeno 12, a četvero ljudi je već umrlo. Među njima je i jedan 16-godišnjak. Situacija je to zbog koje je centar za kontrolu bolesti na oprezu, ali još nije u potpunosti uznemiren.

Ako se tretira antibioticima smrtnost 16 posto

Oboljeli koje je pogodila zloglasna bakterija Yersinia pestis pate od povraćanja, visoke temperature i boli u trbuhu, a ispod pazuha i na preponama im se javljaju kvrge. Bolest završava i smrću.

Svake godine u svijetu oboli oko tri tisuće ljudi. Prva velika epidemija javila se između šestog i osmog stoljeća kada je prema procjenama umrlo 50 tisuća ljudi. Idući put crna kuga se pojavila u 14. stoljeću i odnijela živote 75 milijuna Europljana, a treći put se pojavila u 19. stoljeću u Kini i Indiji i ubila više od 12 milijuna ljudi, piše News.com.au Oni koji se ne liječe u 93 posto slučajeva skončaju svoje živote. No, tretmani modernim antibioticima mogu smrtonosni postotak smanjiti na svega 16 posto.

