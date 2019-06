U UTRCI ZA PRVU FOTELJU U VELIKOJ BRITANIJI JE DESET KANDIDATA: Favorit je Boris Johnson koji odbija platiti brexit

May je dala ostavku na mjesto predsjednice Konzervativne stranke u petak, što je izazvalo stranačku utrku za njezinog nasljednika, ali ne i parlamentarne izbore

Deset kandidata sudjelovat će u utrci za nasljednika Therese May na čelu Konzervativne stranke i britanske vlade, objavio je u ponedjeljak stranački parlamentarni klub.

Među kandidatima su glavni favorit, bivši ministar vanjskih poslova Boris Johnson, njegov nasljednik Jeremy Hunt, ministar okoliša Michael Gove, bivši ministar za brexit Dominic Raab, ministar zdravstva Matt Hancock i ministar unutarnjih poslova Sajid Javid.

U utrci su i ministar za međunarodni razvoj Rory Stewart, bivša ministrica rada Esther McVey, bivša šefica Donjeg doma britanskog parlamenta Andrea Leadsom i konzervativni zastupnik Mark Harper.

Prvi krug glasovanja među konzervativnim zastupnicima održat će se u četvrtak, sve dok se izbor ne suzi na dva kandidata od kojih će predsjednika moći birati svi članovi stranke, njih oko 120 tisuća.

Britanija bi trebala izaći iz EU-a do 31. listopada i uvjeti izlaska bit će jedno od ključnih pitanja u utrci za čelnika Konzervativne stranke.

Johnson ne želi platiti ‘račun za razvod’

Favorit za novog premijera, Boris Johnson rekao je u intervjuu za Sunday Times da će odbiti platiti “račun za razvod” u iznosu od 39 milijardi funti, ako EU ne ponudi bolje uvjete.

“Uvijek sam smatrao da je vrlo neobično da bi mi trebali pristati izdati ček prije postizanja konačnog sporazuma”, kazao je Johnson.

Michael Gove i Jeremy Hunt smatraju se glavnim konkurentima Johnsonu.

Međutim, Goveovoj kampanji moglo bi naštetiti priznanje da je nekoliko puta uzimao kokain dok je radio kao novinar prije 20 godina.

Hunt je u međuvremenu, pokušavajući naglasiti svoje pregovaračke vještine, rekao da mu je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da će Europska unija biti “spremna na nove pregovore” o sporazumu o brexitu s novim britanskim čelnikom.

May je dala ostavku na mjesto predsjednice Konzervativne stranke u petak, što je izazvalo stranačku utrku za njezinog nasljednika, ali ne i parlamentarne izbore.

May ostaje premijerka do odabira novog vođe konzervativaca, što može potrajati i do dva mjeseca.