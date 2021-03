U TRGOVINE ĆE SMIJETI UĆI SAMO S NEGATIVNIM TESTOM?! Javnost neće baš najbolje reagirati na ovu mjeru…

‘Daljnji koraci otvaranja i popuštanja korona mjera tek će moći uslijediti kada ćemo imati više uvida u razvoj događaja s pandemijom. I to uz ulazne testove, kao ključ za gotovo sve, pa tako i sport i kulturu’, poručio je austrijski potkancelar i ministar sporta i kulture

Austrija, suočena s novim valom zaraze, razmišlja o pooštravanju postojećih mjera, a kako piše Večernji list, ulazak u dućane (osim onih prehrambenih i sl.) bit će dozvoljen jedino onima koji predoče negativan PCR ili antigen test na koronavirus.

Ulazak u dućane s negativnim testom na koronavirus u tri austrijske pokrajine

Ovakav pristup bi trebao vrijediti samo četiri dana, od 7. do 10. travnja za tri austrijske pokrajine koje bilježe najviše zaraženih osoba britanskim sojem koronavirusa – Beč, Donja Austrija i Gradišće. No, i dalje se očekuju detalji novih mjera, kao i reakcija austrijske javnosti. Austrijski ministar zdravstva, Rudolf Anschober jučer je prilikom objave “tvrdog lockdowna” za to austrijsko područje od 1. do 6. travnja najavio nove strože mjere s čelnicima tih triju pokrajina, Michaelom Ludwigom, Johannom Mikl-Leitner i Hansom Peterom Doskozilom.

Danas austrijski mediji pišu o tome kako je jučer ostalo mnogo otvorenih pitanja na koje navedeni govornici nisu imali odgovore, među kojima je bilo pitanje što će se dogoditi nakon 7. travnja. Austrijska novinska agencija APA kontaktirala je Ministarstvo zdravstva i upitala hoće li doista od 7. travnja za dućane biti potreban negativan test na koronavirus. Odgovor je glasio “prvo samo četiri dana, od 7. do 10. travnja”, uz poruku da nakon “prva faze” slijedi evaluacija aktualnog stanja, što bi značilo ponovni sastanak sa čelnim ljudima triju najpogođenijih pokrajina, s “potencijalnom proširenja te obveze”.

Kogler: ‘Strpite se još malo’

U četvrtak je austrijski potkancelar i ministar sporta i kulture, Werner Kogler svojom izjavom na sjednici Nacionalnog vijeća austrijskog Parlamenta dao doprinos prethodnom odgovoru, rekavši da će “ulazni testovi biti ključ za gotovo sve”.

“Daljnji koraci otvaranja i popuštanja korona mjera tek će moći uslijediti kada ćemo imati više uvida u razvoj događaja s pandemijom. I to uz ulazne testove, kao ključ za gotovo sve, pa tako i sport i kulturu“, istaknuo je Kogler. Također, onim najpogođenijim posljedicama koronakrize poručio je kako će im i dalje pomagati, “državni lanac potpore” bit će dodatno napunjen te će dosadašnje mjere biti produžene. “Strpite se još malo!”, poručio je.

Podsjetimo, u Austriji je “ulazni test” trenutno obavezan za odlazak frizeru, pedikeru, maseru, kozmetičaru i za ostale uslužne djelatnosti u kojima je pružatelj usluge u direktnom kontaktu s korisnikom.

