U SLOVENIJI SE VIRUS ŠIRI NA NAJOPASNIJIM MJESTIMA: Udara na najranjivije, a usprkos svim naporima, epidemija ne posustaje

Svaki peti zaraženi Covidom-19 u Sloveniji do sada dolazi iz domova za starije

Širenje epidemije koronavirusa po slovenskim domovima za starije, unatoč sastanku upravitelja domova s predstavnicima nadležnih državnih službi i liječničkim timovima, nije zaustavljeno, a stanje se u četvrtak čini sve težim.

O tome svjedoči današnji podatak iz Ljutomera, gdje je u lokalnom domu za starije među štićenicima zabilježeno 11 novih zaraza pa se broj potvrđenih slučajeva Covida-19 u njemu popeo na 33.

Stanovnici mjesta se bune zbog dvorane

Direktor doma Tomislav Nemec kazao je da sada treba odrediti poseban prostor izvan doma za smještaj zaraženih štićenika. Jučerašnjim dogovorom s predstavnicima vlade i epidemiološke službe utvrđena je nova strategija prema kojoj stanare domova treba odijeliti na one koji su zaraženi, one koji nisu i one kod kojih postoji sumnja na infekciju.

To je izazvalo zabrinutost u tom gradiću s oko 4000 stanovnika u čijoj je javnosti počelo kružiti otvoreno pismo u kojemu građani izražavaju zabrinutost namjerom da se oboljeli izoliraju i smjeste u sportsku dvoranu i traže poduzimanje hitnih mjera da se kruženje virusa zaustavi.

Prema jučerašnjem stanju, zaraza koronavirusom zabilježena je kod 137 stanara domova za starije i kod 30 zaposlenih koji o njima brinu, a najveća žarišta i dalje su u domovima u Šmarju pri Jelšah te u Metliki, gdje se upozorava i na iscrpljenost osoblja koje se o toj osjetljivoj populaciji brine, a koji traže zamjenu jer rade bez prestanka.

Prijedlozi da djeca i rodbina, ako mogu, odvedu kući iz ugroženih domova svoje starije članove obitelji izazvali su dosta kontroverzija, ne samo zbog mogućeg prijenosa zaraze na druge ukućane, nego i iz materijalnih, ali i etičkih razloga.

Izmještanje problematično na mnogo razina

U domovima tvrde da bi takvo izmještanje stanara na domaću skrb bilo teško provesti jer je njih 92 posto nepokretno, a mnogi su i dementni.

Upozoravaju da bi u tom slučaju izmiještanja članovi obitelji morali starijeg člana držati kod kuće sve do prestanka epidemije, a račune za dom i dalje bi morali plaćati, samo uz odbijanje troškova prehrane.

Svaki peti zaraženi Covidom-19 u Sloveniji do sada dolazi iz domova za starije, najviše ih je među onima koji su na odjelima intenzivne njege, a među njima je i do sada zabilježeno najviše smrtnih slučajeva od ukupnog 15 umrlih među zaraženima.

