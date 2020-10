U SLOVENIJI MANJE ZARAŽENIH NO JUČER, ALI IH JAKO BRINE DRUGA BROJKA: ‘Iskusit ćemo nešto što naša generacija još nije doživjela’

Postotak pozitivnih slučajeva na testiranu populaciju u odnosu na prethodni dan je povećan sa 16 na čak 19,28 posto

Sloveniji je u zadnja 24 sata s 3765 testova potvrđeno 726 novih zaraza koronavirusom, objavila je u nedjelju slovenska vlada, što je dosad najveći postotak zaraženih u odnosu na broj testiranih osoba. Riječ je o manjem broju zaraženih u odnosu na prethodni dan kad je zabilježeno do sada rekordnih 898 infekcija.

No glasnogovornik vlade za covid-19 Jelko Kacin upozorio je na Twitteru da to ne znači da je širenje virusa usporeno jer je jučer obavljeno manje testiranja, a postotak pozitivnih slučajeva na testiranu populaciju u odnosu na prethodni dan je povećan sa 16 na čak 19,28 posto. To je najviši udio pozitivnih u odnosu na broj testiranih i znači da je skoro svaki peti uzorak bio pozitivan.

Potpune podatke o nalazima u zadnja 24 sata, sa stanjem u bolnicama i po regijama, vlada će prema najavama objaviti oko 13 sati.

Prijeti kolaps sustava

U današnjoj objavi na Facebooku javnosti se obratio Janez Poklukar, direktor najveće slovenske zdravstvene ustanove, ljubljanskog Sveučilišnog kliničkog centra (UKC), u kojemu se liječi najveći broj oboljelih i gdje su kapaciteti na intenzivnom odjelu praktično popunjeni.

“Idućih tjedana ćemo iskusiti nešto što naša generacija još nije doživjela i na što se nitko nije mogao pripremiti. Za dva do tri tjedna imat ćemo situaciju punu nemogućih prepreka”, napisao je Poklukar, apeliravši na razumijevanje i solidarnost u pridržavanju epidemioloških mjera, kako bi bolnice mogle izdržati pritisak na zdravstveni sustav.

“Djelatnici u zdravstvu bit će u stanju pomoći samo ukoliko im bude pomagala cijela zajednica”, naveo je Poklukar.

Najveći dio države u crvenom

Slovenski epidemiolozi i predstavnici vlade večeras će na novom sastanku odlučivati o mogućem uvođenju novih epidemioloških mjera, nakon što je najveći dio države postao “crvena” zona s više od 140 zaraza na 100.000 stanovnika.

Već od danas na snazi je i odluka po kojoj su u crvenim zonama zabranjeni vjerski obredi uz prisutnost vjernika, dok u regijama koje su u “narančastom” na misi smije biti najviše deset ljudi.

Zbog velikog broja novih zaraza koji iz dana u dan raste slovenski epidemiolozi od subote više ne traže kontakte osoba kod kojih je testiranje dalo pozitivan rezultat jer su preopterećeni i potkapacitirani za to u ovoj fazi epidemije. Zato zaraženi o tome moraju sami obavijesti svoje kontakte, odnosno osobe s kojima su bili u doticaju.