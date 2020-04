U SLOVENIJI KREĆE NACIONALNO TESTIRANJE: Žele otkriti prave razmjere epidemije

Ukupan broj zaraženih do sada je 1335 bolesnika, a broj preminulih povećao se na 77

U Sloveniji je na dnevnoj razini zabilježeno pet novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok su još tri osobe umrle, a u zemlji je u ponedjeljak počelo testiranje na nacionalnom uzorku s ciljem preciznijeg određivanja razmjera epidemije.

Slovenska vlada je, uz navedene podatke, objavila u ponedjeljak kako je na dnevnoj razini obavljeno 537 testiranja na koronavirus, kakva su se i do sada radila svakodnevno.

Ukupan broj zaraženih do sada tako iznosi 1335 bolesnika, a broj preminulih povećao se na 77.

Jučer je u bolnicama bilo 88 hospitaliziranih, od čega 26 na odjelima intenzivne njege.

Najviše zaraženih u Ljubljani

Ukupno su do sada provedena 41.802 testa. Najveći broj potvrđenih zaraza do sada je zabilježen u središnjoj regiji s centrom u Ljubljani (390) i u Savinjskoj regiji (289).

U ponedjeljak je počelo probno testiranje na širem nacionalnom uzorku koje bi trebalo dati procjenu starno inficiranih do sada, što bi bila osnovica za određivanje razmjera epidemije i mogućnosti ponovnog otvaranja gospodarstva i društvenog života.

Kako je u ponedjeljak na konferenciji za novinare kazao Miroslav Petrovec, iz mikrobiološkog instituta Medicinskog fakulteta u Ljubljani, testiranje će svaki dan do konca tjedna provoditi deset mobilnih ekipa koji će uzimati uzorke briseva iz ždrijela i uzorke krvi.

Čak 3000 nasumičnih testranja

Na testiranje je pozvano tri tisuće osoba iz tristo krajeva širom Slovenije, vodi se na dobrovoljnoj osnovi, s pretpostavkom da će najmanje njih tisuću i petsto pristati na testiranje, a rezultati će biti poznati sredinom idućeg tjedna.

Takvi će testovi dati i odgovor koliko je u Sloveniji prosječno onih koji su preboljeli Covid-19, a da toga nisu bili ni svjesni, i koliko je onih koji u krvi imaju protutijela kao reakciju na bolest.

