U SLOVENIJI 2025 NOVOZARAŽENIH I 29 PREMINULIH: Ipak, zbog jednih drugih podataka imaju razloga za optimizam

U protekla je 24 sata u Sloveniji zabilježeno 2025 novozaraženih i 29 preminulih zbog koronavirusa, a ukupni broj zaraza se povećao na 39.408, od čega je aktivnih slučajeva 23.417; hospitalizirano je 979 pacijenata, a broj zaraza na 100.000 ljudi u zadnja dva tjedna iznosi 1117

U Sloveniji je u zadnja 24 sata potvrđeno 2025 novih zaraza koronavirusom, a umrlo je još 29 oboljelih od Covida-19, što je najviše do sada, no predstavnik vlade izrazio je u srijedu optimizam da će se drugi val epidemije smiriti “na dugi rok” jer pada reprodukcijski broj širenja zaraze.

Govoreći na konferenciji za novinare u Ljubljani glasnogovornik vlade Jelko Kacin je kazao da je postotak potvrđenih zaraza i dalje velik, jučer je iznosio 32 posto, ali da ohrabruje što se reprodukcijski broj, koji govori koliko jedan oboljeli zarazi drugih ljudi, smanjuje iz dana u dan.

Smanjivanje reprodukcijskog broja zaraženih

Prije tri dana reprodukcijski broj iznosio je 1,21, dan kasnije 1,17, a sada je 1,14, te će se za nekoliko idućih dana spustiti na jedan, kazao je Kacin, dodavši da to znači da će jedan inficirani moći zaraziti samo još jednu osobu, što je vrlo indikativno i pozitivno jer pruža uvjete za smirivanje epidemije “na dugi rok” i svjedoči da mjere koje su donesene djeluju. Kacin je naglasio da to ne smije biti signal za opuštanje jer se djelomična normalizacija stanja i relaksacija mjera mogu očekivati negdje u drugoj polovici prosinca, a do tada slijedi najmanje mjesec dana borbe s koronavirusom i pridržavanja mjera kojih se moraju pridržavati svi.

Ublažen rast hospitalizacija

Po njegovim riječima djelomično ohrabrenje daju i signali da će se postupno smiriti prijem novih bolesnika u bolnice, jer rast hospitalizacija više nije tako strm kao ranijih tjedana. “Slijedi još nekoliko mjeseci nesigurnosti i stanje u bolnicama je još uvijek ozbiljno, ali mjere daju rezultat”, kazao je Kacin, dodavši kako je uvjeren da Slovenci mogu izaći kao pobjednici u borbi s epidemijom.

Prema podacima ministarstva zdravstva, s novim potvrđenim zarazama u zadnja 24 sata ukupan broj zaraza od početka epidemije povećao se na 39.408, od čega je aktivnih slučajeva 23.417, a 14-odnevna incidencija, odnosno broj zaraza na 100.000 stanovnika u zadnja dva tjedna, iznosi 1117. Trenutačno je hospitalizirano 979 pacijenata primljenih zbog Covida-19, od čega ih je 158 na intenzivnim odjelima covid bolnica. U zadnja 24 sata umrlo je još 29 ljudi, pa se broj preminulih od početka epidemije povećao na 441.

