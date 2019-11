U SIRIJI 260 DRŽAVLJANA BIH ČEKA DEPORTACIJU: ‘Prihvatit ćemo samo one za koje se utvrdi da su naši građani, krajnja mjera bit će DNK analiza’

Od 260 ljudi u zatočeničkim kampovima u Siriji, koji vjerojatno imaju bosanskohercegovačko državljanstvo, stotinu je muškaraca koji su se borili u redovima islamističkih terorističkih organizacija, dok su ostalo žene i djeca

Bosna i Hercegovina dopustit će povratak svim svojim državljanima koji su u sada smješteni u kampovima u Siriji, a bili su povezani s terorističkom organizacijom Islamskom državom (IS), jer je to njena obveza, no počinitelji kaznenih djela povezanih s terorizmom morat će se suočiti s istragom i optužnicama, rekao je u ponedjeljak ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić potvrdivši da je riječ o ukupno 260 bosanskohercegovačkih državljana.

On je novinarima u Banjoj Luci rekao kako vlasti u BiH imaju informacije da je je nakon pada tvz. Islamske države (IS) u izbjegličke odnosno zatočeničke kampove u Siriji, u kojima je sada oko 270 tisuća osoba, dospjelo i 260 muškaraca, žena i djece koje vjerojatno imaju bosanskohercegovačko državljanstvo. Od toga je stotinu muškaraca koji su se borili u redovima islamističkih terorističkih organizacija, dok su ostalo žene i djeca.

ČAK 200 DJECE i 50 ŽENA IZ BiH ZAGLAVLJENI U SIRIJSKIM KAMPOVIMA: ‘Zar je bitniji taj borac Islamske države što su ga vratili u BiH od žena i djece?’

Otkazana dogovorena deportacija

Mektić je kazao kako će žene koje se žele vratiti u BiH biti tretirane sukladno međunarodnim konvencijama, pri čemu će zakonski odgovarati sve one koje su bile pripadnice IS, čak i kako su za islamističke teroriste obavljale samo pomoćne poslove.

“Prihvatit ćemo one za koje nedvojbeno utvrdilo da su građani BiH”, kazao je Mektić.

Potvrdio je kako je upravo stoga za listopad i bila dogovorena deportacija devet muškaraca te jednog djeteta od tri godine, koje je ostalo bez cijele obitelji, no operacija je do daljnjeg otkazana nakon turske vojne intervencije na sjeveru Sirije.

MINISTAR SIGURNOSTI O DRŽAVLJANIMA BiH KOJI SU RATOVALI U SIRIJI I IRAKU: ‘Primit ćemo ih, ali nećemo biti utočište za svakoga’

‘Krajnja mjera bit će DNK analiza’

Kakvo je stanje u tri izbjeglička kampa koji se tamo nalaze nije potpuno jasno, no informacije koje je prenio Mektić govore da su Turci omogućili Kurdima da nastave upravljati tim kampovima.

Poseban problem za vlasti predstavljaju djeca koja su rođena u Siriji ili Iraku. Po Mektićevim riječima, usuglašen je mehanizam po kojemu će se njihov identitet utvrđivati prije deportacije, jer se mora točno utvrditi tko su im biološki roditelji i imaju li ta djeca pravo na državljanstvo BiH.

“Neće biti prihvaćen nitko tko nema državljanstvo BiH, a krajnja će mjera biti DNK analiza”, kazao je Mektić.

ZABRINJAVAJUĆE OTKRIĆE BiH POLICIJE: ‘Oko 100 muškaraca te 160 žena i djece čekaju na povratak iz Sirije’