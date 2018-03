U REDOVIMA TERORISTA: Na ratištima u Iraku i Siriji poginula su 43 državljana BiH

Obavještajni podaci kojima raspolažu vlasti Bosne i Hercegovine pokazuju da su do sada na ratištima u Iraku i Siriji poginula 43 državljana te zemlje koja su se borila u redovima terorističkih organizacija poput Islamske države (IS), izjavio je u četvrtak u Sarajevu ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić.

Odgovarajući na pitanja zastupnika tijekom sjednice Zastupničkog doma parlamenta BiH u Sarajevu Mektić je kazao kako nema potvrda medijskih tvrdnji da u Iraku i Siriji ratuje više od 600 osoba iz BiH te da podaci kojima raspolažu sigurnosne službe pokazuju kako je tamo sada oko 130 bosanskohercegovačkih državljana.

Vratilo se 50 osoba

“U posljednjih par godina na ovim su ratištima poginula 43 državljanina BiH a u BiH se vratilo njih 50”, kazao je Mektić. Sve raspoložive podatke, kako je kazao, vlasti BiH razmjenjuju i s Hrvatskom.

U BiH je do sada podneseno devetnaest kaznenih prijava zbog poticanja i sudjelovanja u borbama na stranim ratištima a podignuto je osamnaest optužnica no još nitko nije pravomoćno osuđen.



Mektić je u parlamentu potvrdio i kako vlasti u BiH poduzimaju mjere kako bi se suočile s mogućim prilivom izbjeglica koji na putu iz arapskih i afričkih zemalja pokušavaju stići do Europske unije.

Velika kriza

Mektić je kazao kako je očevidno riječ o velikoj krizi jer je procjena da se trenutačno tim pravcem kreće između milijun i čak dva i pol milijuna izbjeglica.

Vlasti BiH drže kako bi restriktivne mjere koje poduzima Mađarska pri prihvatu izbjeglica mogle dovesti do toga da dio njih do EU pokuša doći drugim pravcima. “Do kraja tjedna donijet ćemo akcijski plan u kojemu će biti procjena svih mjera sigurnosti te pružanja najosnovnijih humanitarnih potreba. Sve smo to planirali s međunarodnim organizacijama”, kazao je ministar sigurnosti BiH Mektić.