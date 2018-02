U OVOM KUTKU EUROPE ŽENE IZNAJMLJUJU SVOJE MATERNICE: Ovo su priče Ukrajinki koje su rodile djecu stranim parovima

Anina obitelj po tamošnjim standardima nije bila siromašna. Njezina je majka računovođa i uvijek je imala novca za Anu. No nju je ova mogućnost privukla jer je htjela nešto više, htjela si je moći priuštiti i skuplje stvari poput renovacije kuće, automobila i drugih potrepština. Za BBC je ispričala da stotine žena to rade, no u Ukrajini se o surogat majčinstvu baš ne priča otvoreno.

Ukrajina, jedna od najsiromašnijih zemalja u Europi, postaje mjesto kamo idu brojni parovi u nadi da će tamo pronaći surogat majku za svoje dijete. Ponuda novca za to primamljiva je mnogim mladim ženama, no postoji bojazan da bi ih se moglo početi iskorištavati.

Stotine žena to rade, no o tome se ne priča otvoreno

Ana je imala 18 godina kad je na televiziji čula o mogućnosti da postane surogat majka. Tada je baš bila završila srednju školu i planirala je raditi u hotelu u svom rodnom gradu na zapadu Ukrajine, kamo su turisti dolazili gledati srednjovjekovni dvorac. Za taj je posao trebala biti plaćena oko 200 dolara mjesečno, no za rađanje nečijeg djeteta mogla bi dobiti i do 20.000 dolara. Anina obitelj po tamošnjim standardima nije bila siromašna. Njezina je majka računovođa i uvijek je imala novca za Anu. No nju je ova mogućnost privukla jer je htjela nešto više, htjela si je moći priuštiti i skuplje stvari poput renovacije kuće, automobila i drugih potrepština. Za BBC je ispričala da stotine žena to rade, no u Ukrajini se o surogat majčinstvu baš ne priča otvoreno.

Strani parovi dolaze u tu zemlju od 2015., kad su mjesta u Aziji poznata po surogat majčinstvu počela prestajati raditi zbog čestih izvješća o iskorištavanju. Zbog zabrane u Indiji, Nepalu i Tajlandu, parovi su se okrenuli Ukrajini, jednom od malobrojnih mjesta gdje se još uvijek moglo dogovoriti surogat majčinstvo po cijeni kakva je i u SAD-u. ‘Toliko parova bez djece dolazi u našu zemlju, poput pokretne trake’, kaže Ana. Kad je imala 21 godinu, nakon što je neko vrijeme već radila u hotelu, naposlijetku je ipak odlučila postati surogat majka. Do tada je i sama imala kžer i shvatila je da to može. Naime, po ukrajinskim zakonima, surogat majka mora imati svoje dijete prije nego što zatrudni u svrhub surogat majčinstva. Računaju s time da će se žene koje već imaju svoje dijete, manje vezati za dijete koje moraju dati nekom drugom paru.



Sve veći zahtjevi za surogat majkama u Ukrajini

Ana je počela pretraživati internet stranice kako bi doznala što više o surogat majčinstvu, agentima i klinikama koje se time bave. Nedugo nakon toga našla se u 450 kilometara udaljenom Kijevu zbog zdravstvenih pregleda. Potpisala je ugovor s jednim parom iz Slovenije koji nije mogao imati svoje dijete. Trudnoća je uspjela iz prvog pokušaja ugradnje embrija. No tada su počeli problemi. Kvaliteta skrbi koju je pružala ta klinika uskoro se znatno spustila. Neki zdravstveni problemi nisu pravilno dijagnosticirani i liječeni na vrijeme, što je kod Ane dovelo do komplikacija.

Svoje je pritužbe napisala na internet kako bi upozorila druge žene, no klinika joj je zaprijetila pa ju Ana ni sada nije htjela imenovati. Beba koju je rodila bila je zdrava, no Anino iskustvo učinilo ju je veoma opreznom i sumnjičanom. Ipak, pristala je ponovno biti surogat majka, ovog puta za par iz Japana. Oni sve rješavaju preko svojeg odvjetnika, a s Anom se neće uživo uopće upoznati. Ovog je puta Ana opreznije birala kliniku. Zahtjevi za surogat majčinstvom u Ukrajini sve su veći, a povećali su se za 1000 posto samo u posljednje dvije godine. Ta se zemlja sasvim slučajno našla u situaciji da je tamo dopušten ‘surogat turizam’.

Liberalni zakoni

Osim činjenice da je to legalno, liberalni ukrajinski zakoni privlače ljude. Ti zakoni priznaju par koji plaća surogat majci kao biološke roditelje od samog čina začeća, a nisu postavljene granice kada je riječ o plaćanju surogat majci, što znači da postoji otvoreno tržište na kojem žene mogu zahtijevati svoj novac. Problemi ipak postoje, pa tako ovisno o tome odakle je par, može biti prava birokratska noćna mora bebu izvesti iz Ukrajine. Kada je riječ o, primjerice, Velikoj Britaniji, zahtjeva se da beba u Ukrajini ostane nekoliko mjeseci.

I dok se čini da mnoge klinike u Ukrajini rade transparentno i imaju dobar tretman prema ženama, insajderi iz te industrije i surogat majke pričaju i o onima koje imaju lošu reputaciju. Postoje neke priče o tajnoj zamjeni embrija, lošim zdravstvenim pregledima i previše klijenata, što znači smanjenu razinu skrbi. ‘Postoje primjeri u kojima ukrajinske agencije odbijaju platiti surogat majkama ako one ne pristanu na stroge uvjete ili ako se dogodi spontani pobačaj. Postoje i neki grozni primjeri u kojima agencije zaista grozno tretiraju te žene ako sve ne prođe po prvotnom planu. Olga Bogomolets, liječnica i zastupnica u ukrajinskom parlamentu i predsjednica tamošnjeg Odbora za zdravlje, kaže da smatra da su mnoge mlade žene prisiljene na surogat majčinstvo zbog velikog pada životnog standarda u toj zemlji.

Plaća surogat majci u prosijeku 30-45 tisuća dolara

Gospodarstvo je pogodila duboka recesija u 2014. i 2015. godini, a djelomično je to i zbog sukoba u istočnoj Ukrajini između vojske i proruskih separatista. Surogat majčinstvo u Ukrajini dozvoljeno je heteroseksualnim vjenčanim parovima koji dokažu da ne mogu sami imati djecu zbog medicinskih razloga. Barem jedan od njih mora biti genetski povezan s bebom, a često se koriste i donatori jajašca. Cijene variraju, no u prosijeku se radi o 30-45 tisuća dolara. Surogat majka nema nikakva zakonska prava na to dijete. Procjenjuje se da se svake godine tamo događa oko 500 takvih trudnoća. Komercijalna surogat majčinstva ovakve vrste legalna su još u SAD-u, Gruziji i Rusiji. Postoje i u Keniji i Laosu, no tamo nema nikakvih zakona koji se time bave.

Mark je sa svojom suprugom iz Irske došao u Ukrajinu zbog surogat majčinstva 2015. godine. Njegovo je iskustvo bilo sasvim pozitivno, ispričao je za BBC. Njihov se sin rodio 2016. IVF metodom, a koristila se njegova sperma i donorsko jajašce. Mark kaže da je zdravstvena skrb bila sasvim dobra, kao bilo gdje drugdje u Zapadnoj Europi. Par se zbližio s 32-godišnjom surogat majkom. Platili su njoj direktno, a Markova je žena bila prisutna tijekom poroda. ‘Ni u kojem trenutku, od klinike do poroda, nismo dobili osjećaj da se majku tretiralo kao građanku drugog reda’, kaže Mark i dodaje:

‘Znali smo zašto ona to radi. Već je imala kći – zatrudnila je kad je imala 15 godina. Htjela je kćer poslati na fakultet i ovo joj je bila jedinstvena prilika’, kaže Mark. Za par koji živi u Londonu, Dublinu ili Šangaju, odluka o surogat majčinstvu u Ukrajini nije laka. Roditelji se uglavnom pouzdaju na online forume kako bi doznali o reputacijama tamošnjih klinika i iskustvima drugih ljudi. No ima klinika koje roditeljima plaćaju da o njima dobro pišu, tako da je ljudima teško znati kome vjerovati. Medicinski centar Ilaya u Kijevu nije jedna od takvih klinika. Oni već imaju dobar ugled, a postoji i lista čekanja. 30-godišnja Tetiana tamo vodi trudnoću za par iz Španjolske.

Borba s osjećajima prema bebi

‘Osjetiš da se beba miče i razgovaraš s bebom. No podsvjesno znaš da to nije tvoja beba’, kaže Tetiana, koja živi sa svojom majkom, no od nje je skrivala trudnoću. Rekla joj je da se u Kijev preselila zbog posla. Jana je rodila prije dva mjeseca, a Tetiani je savjetovala da surogat majčinstvo shvati kao posao. Dijete koje je ona nosila, roditelji su odveli odmah nakon rođenja, dok je ona iscrpljena ležala u bolničkom krevetu. Priznaje da je imala majčinske osjećaje prema tom djetetu i razmišljala je o njemu nakon povratka kući. ‘Morali biste biti hladna osoba da to ne osjećate. No kad vidite sreću i osmjene bioloških roditelja, shvatite da je sve u redu i da će dijete biti dobro i sretno’, kaže Jana.

I Ana s početka priče razmišlja o svojoj ulozi surogat majke. Sada je kod kuće u zapadnoj Ukrajini sa svojom kćeri, a uskoro će se opet zaputiti u Kijev kako bi zatrudnila treći put, a dijete će predati paru iz Japana. Novac će, nada se, iskoristiti za kupnju vlastitog stana. I ona je ponosna na to što je učinila za biološke roditelje. ‘Kad plaču i zahvaljuju vam, znate koliko ste učinili za njih. Rekli su mi da sam najvažnija osoba u njihovom životu’, priča Ana.