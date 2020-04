ZEMLJA BEZ KORONE: Zahvaljujući predsjedniku građani voze bicikle; Stručnjaci zabrinuti: ‘To ne može biti tako, prikrivali su dokaze o nizu epidemija’

Iako je pandemija koronavirusa zahvatila gotovo čitavi svijet, u Turkmenistanu nije zabilježen niti jedan slučaj zaraze, a inozemni stručnjaci za to krive cenzuru vlasti potaknutu njegovanjem kulta ličnosti predsjednika Gurbangulija Berdimuhamedova kojemu je zdravlje jedan od prioriteta

Pandemija koronavirusa u svijetu dosad je prema podacima Instituta Johns Hopkins zahvatila više od 1,4 milijuna ljudi te je usmrtila preko 82.000 osoba. Brojke rastu iz sata u sat u gotovo svim zemljama, a jedna od rijetkih koja nije službeno zabilježila niti jedan slučaj je Turkmenistan. Njihova je vlada prilično represivna i sklona cenzuri, što među brojnim stručnjacima budi zabrinutost jer se pravi podaci vjerojatno skrivaju, a to pak utječe na suzbijanje globalne pandemije.

“Službena zdravstvena statistika iz Turkmenistana očito je nepouzdana. Proteklog desetljeća tvrdili su da nemaju ljudi koji imaju HIV/AIDS, a to ne može biti tako. Znamo i da su u dvijetisućitima prikrivali dokaze o nizu epidemija, uključujući i kugu”, BBC-ju se povjerio profesor Martin McKee iz Londonske škole za higijenu i tropsku medicinu i čovjek koji je proučavao turkmenistanski zdravstveni sustav.

Brojne zemlje su proglasile izvanredna stanja te uvele karantene ili samoizolacije za svoje građane, no u Turkmenistanu kao da se ništa nije dogodilo. Čak štoviše, u utorak je u glavnom gradu Ashgabatu održana masovna biciklijada povodom proslave Svjetskog dana zdravlja. Ipak, vlasti se pripremaju za izbijanje epidemije te s agencijama UN-a razgovaraju o akcijskom planu. On uključuje koordinaciju na razini zemlje, istraživanje slučajeva te pripremu laboratorija, dijagnostike i ostalih mjera. No, niti dužnosnicima UN-a nije poznato je li zaraza izbila u toj zatvorenoj zemlji.

“Oslanjamo se na službene informacije jer to rade sve zemlje. Nema pitanja o povjerenju jer su stvari takve kakve jesu”, rekla je Elena Panova, koordinatorica za UN u Turkmenistanu.

Pokrenute mjere predostrožnosti

Ipak, zbog predostrožnosti su još početkom veljače, vlasti otkazale letove za Kinu i druge pogođene zemlje. Sada se međunarodni letovi preusmjeravaju u grad Turkmenabat na sjeveroistoku zemlje, gdje je uspostavljena karantena. Prije mjesec dana je zatvorena i većina graničnih prijelaza. Kretanje iz mjesta u mjesto je ograničeno, a za odlazak u metropolu potrebna je liječnička propusnica. No, unatoč mjerama zaštite, iz zemlje stižu vijesti kako ljudi plaćaju mito zdravstvenim radnicima kako bi izbjegli karantenu. Zbog toga niti UN ne može precizirati koliko je ljudi dosad testirano, a nije ni sigurno koliko se njihov zdravstveni sustav može nositi s koronavirusom.

“Rečeno nam je da su se pripremili do određene mjere, a mi u to ne sumnjamo. Bolnice su opremljene. Ako dođe do izbijanja epidemije dogodit će se ogroman pritisak na zdravstveni sustav, kao što je to slučaj u bilo kojoj drugoj državi. Dakle, bez obzira na to koliko ste se pripremili, to je nedovoljno. Zato već razgovaramo o nabavci respiratora i druge vrste medicinske opreme”, tvrdi Panova.

Njegovanje kulta ličnosti

Građani su unatoč svemu svjesni opasnosti izbijanja epidemije. Prodavaonice, uredi, pa i ceste zaprašuju se yuzarlikom, biljkom koja se koristi u narodnoj medicini. Tu je preporuku izdao predsjednik Gurbangulij Berdimuhamedov kazavši da će spaljivanje te biljke ublažiti utjecaj koronavirusa, iako za to nema dokaza. Osim obrednog spaljivanja bilja, svakodnevica u Turkmenistanu je uobičajena. Kafići i restorani su otvoreni, masovna okupljanja dozvoljena, a rijetki nose zaštitne maske.

Inače, spomenuti predsjednik osobno nadzire zdravstveni sustav. Naime, zdravlje je važan dio njegova kulta ličnosti, pa ga se često na televiziji omže vidjeti kako diže utege ili vozi bicikl. Pokrenuo je i kampanju pod nazivom “Zdravlje i sreća” u kojoj jednako odjeveni državni službenici rade jutarnje vježbe. Berdimuhamedov je čak svoj mandat proglasio “razdobljem moći i sreće”. Poruka je jasna – nacija je zdrava i sretna zahvaljujući predsjedniku.

Izbijanje koronavirusa bi znatno ugrozilo predsjednikovo idoliziranje, pa tamošnja vlada može prikriti izbijanje zaraze, čak i da do nje dođe.

“Vidjeli smo kako se COVID-19 brzo proširio iz Kine u ostale dijelove svijeta. U ovoj globaliziranoj ekonomiji u kojoj živimo, svaka zemlja je sigurna onoliko koliko i najslabija zemlja na svijetu. Čak i ako ostale zemlje uspiju držati epidemiju pod kontrolom, postoji rizik da se koronavirus počne širiti iz onih zemalja koje u tome nisu uspješne. Čini mi se da bi Turkmenistan mogao biti samo jedan primjer toga”, zabrinut je McKee.

