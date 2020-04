U NJEMAČKOJ SE DOGAĐA FENOMEN ISCRPLJENOSTI KATASTROFOM: Stručnjaci upozoravaju: ‘Ne smijemo sada sve prokockati’

Nakon pet tjedana restriktivnih mjera u Njemačkoj vodi se rasprava o opasnosti ovog virusa

Prema istraživanjima je ovog tjedna postotak ljudi u Njemačkoj koji se boje zaraze pao sa 60 na 52 posto, piše Deutsche Welle. Do sada je 54 posto ljudi odgovaralo da neprestano misle na virus i cijelu situaciju, dok sada to čini 45 posto ljudi. To ima veze i sa sve jačim uvjerenjem da je njemački zdravstveni sustav u stanju nositi se sa sve većim brojem inficiranih. S druge strane je u neprestanom porastu i broj ljudi koji smatraju da su mjere koje se poduzimaju za ograničenje epidemije, pretjerane.

Taj fenomen se na engleskom naziva Desaster Fatigue (Iscrpljenost katastrofom): “Time se označava zamor od previše loših vijesti, osjećaj zasićenosti koji u nama izaziva pobunu protiv pretjeranog izvještavanja o katastrofi”, piše njemački tjednik “Der Spiegel”.

HRVATSKI PAR IZ STOCKHOLMA O ‘SLABIM’ ŠVEDSKIM MJERAMA: ‘Ispast će ili najpametniji ili najluđi. Trudimo se ne paničariti…’

Opasna tendencija

Psihologinja Cornelia Betsch sa Sveučilišta u Erfurtu, koja već tjednima u anketama sa 1.000 ispitanika provjerava koliko se Nijemci plaše, smatra da je ovo opasna tendencija. “Moramo ljudima staviti do znanja da sada ne smijemo prokockati ono što smo postigli”, rekla je ona, misleći na usporavanje širenja zaraze.

Istu tendenciju su primjetili znanstvenici koji za državni Institut “Robert Koch” analiziraju podatke o kretanju građana preko praćenja mobilnih telefona. Te podatke im na raspolaganje stavlja njemački telekomunikacijski div Telekom.

NJEMAČKA UVODI MJERE BEZ PRESEDANA; Angela Merkel poručuje: ‘Računam s tim da će se građani pridržavati ovih mjera!’

‘Nezadovoljstvo raste među mladima, njima je dosadno i strahuju za budućnost’

Znanstvenici lažu da su ljudi prva tri tjedna vrlo disciplinirano poštivali odredbe o ograničenju kretanja i većim dijelom ostajali u svojim stanovima, prevladavalo je uvjerenje da su mjere razumne i nužne. No u posljednje vrijeme se tu pojavljuju sumnje i ljudi sada sve češće izlaze van.

“Je li to pobuna ili se naprosto radi o privikavanju? Stvara li se dojam da je najgore prošlo? Ili je sve glasnija javna rasprava o izlaznoj strategiji probudila očekivanje da će uskoro biti ukinuta ograničenja kretanja?”, pita se Spiegel i dodaje da nema jednoznačnog odgovora na pitanje zašto strah popušta, ali je izvjesno da popušta.

“Kada se smanjuje strah od virusa, ekonomske brige ljudi izlaze u prvi plan. Sve je manji stupanj prihvaćanja zabrane kontakata, zatvaranja škola i trgovina koje je naredila država. Nezadovoljstvo raste prije svega među mladima. Oni posebno pate od dosade, usamljenosti i straha za budućnost”, piše Spiegel.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

NJEMAČKA JOŠ NIJE DOSEGLA VRHUNAC EPIDEMIJE: Zasad im je cilj usporiti rast broja zaraženih