U NAPADIMA HUNTE U MJANMARU RASELJENO BLIZU 250.000 LJUDI: ‘Svijet mora reagirati odmah!’

Represija mjanmarske vojne hunte nad prosvjednicima protiv puča uzrokovala je raseljavanje blizu četvrtine milijuna stanovnika, rekao je u srijedu izaslanik UN-a.

Vojska je pojačala primjenu smrtonosne sile kako bi ugušila masovne demonstracije protiv puča koji se dogodio 1. veljače i u kojem je svrgnuta s vlasti civilna čelnica Aung San Suu Kyi.

Najmanje 738 ljudi je ubijeno, a 3300 je završilo u zatvorima u svojstvu političkih zatvorenika, prema podacima lokalne promatračke skupine. “Užasnut sam informacijom…da je zbog napada hunte gotovo četvrtina milijuna stanovnika Mjanmara raseljena, po navodima izvora”, tvitao je u srijedu UN-ov specijalni izvjestitelj za stanje ljudskih prava u Mjanmaru Tom Andrews.

