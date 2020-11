U MOSTARU PALA KRIMINALNA ORGANIZACIJA: Od poduzetnika iznudili novac i dva auta pa oteli njega i majku

Mostarska je policija u akciji ‘Inpact’ uhitila sedmoricu od ranije poznatih kriminalaca te pronašla velike količine droge, oružja i streljiva

Mostarska je policija izvela veliku akciju kodnog naziva “Inpact” na devet lokacija diljem grada, pri čemu je uhitila sedam osoba te pronašla veće količine droge, oružja i streljiva. Bljesak.info navodi kako su među uhićenima šef kriminalne skupine Sado Đugum te poznati mostarski kriminalac Dženan Demirović. Jedna je osoba još u bijegu.

Za Đuguma Dnevni avaz navodi kako je bio član bajkerske skupine “United Tribunes”, koju je njemačka policija označila kao treću najopasniju organizaciju u Europi. Ranije je bio uhićen zbog ugrožavanja javne sigurnosti, a zanimljivo je kako je vlasnik lokala u Sarajevu i tvrtke za najam vozila i nekretnina. Glumio je i u filmu “Hajduk” o junaku Mijatu Tomiću.

Iz uprave Federalne policije potvrdili su kako su osumnjičenici još ranije u više navrata osuđivani za razna kaznena djela. Sada im prijeti kaznena prijava za organizirani kriminal, iznudu, prevaru, trgovinu drogom i otmicu.

Oni su navodno jednom biznismenu ponudili preuzimanje i naplatu duga jednog Mostarca. No, nakon što su mu uzeli 3000 konvertibilnih maraka i Audi za “usluge” krenuli su reketariti i poduzetnika, uspjevši iznuditi i BMW. No, niti to im nije bilo dovoljno pa su oteli njega i njegovu majku.