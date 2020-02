KORONAVIRUS IZAZVAO ŠOK ZA SVJETSKO GOSPODARSTVO: Epidemija je poharala burze, a jedna velesila je na rubu recesije

Kako se koronavirus proširio izvan granica Kine, sve je izglednije da će utjecaj te epidemije na globalno gospodarstvo biti veći nego što se prije očekivalo, pa analitičari smanjuju procjene rasta, dok cijene dionica na svjetskim burzama oštro padaju

U kontinentalnoj Kini u utorak je bilo 406 potvrđenih novih slučajeva zaraženih koronavirusom, manje nego prethodnoga dana, kada je broj zaraženih porastao za 508, dok je u Južnoj Koreji broj zaraženih znatno porastao. Kinesko Nacionalno povjerenstvo za zdravstvo objavilo je u srijedu i da je u utorak od koronavirusa umrlo 52 ljudi, manje u odnosu na 71 smrtni slučaj dan prije. Ukupan broj zaraženih porastao je, pak, na 78.064, a umrlih na 2.715.

Središnja pokrajina Hubei, gdje je epicentar epidemije, prijavila je 401 novi slučaj zaraze, manje u odnosu na 499 slučajeva dan prije.

Najviše umrlih u Kini i Iranu

Južna Koreja izvijestila je, pak, u srijedu o 169 novih slučajeva zaraze, više u odnosu na 60 dan prije, čime je ukupan broj zaraženih u zemlji porastao na 1.146. Najviše novozaraženih, njih 134, zabilježeno je u četvrtom po veličini gradu Daegu, priopćio je Korejski centar za kontrolu i prevenciju bolesti (KCDC). Dosad je od koronavirusa u Južnoj Koreji umrlo 12 ljudi. Kuvajt je, pak, prijavio dvije novozaražene osobe, koje su se vratile iz Irana, pa je njihov ukupan broj porastao na 11.

Iran nakon Kine bilježi najveći broj smrtnih slučajeva od koronavirusa, njih 15, dok je 90 ljudi zaraženo. Prema podacima Reutersa, virus se iz Kine proširio na 30-ak zemalja svijeta, pri čemu je zabilježeno oko 40 smrtnih slučajeva, među ostalim, 11 u Italiji.

Cijena epidemije – 1.100 milijardi dolara

Kako se koronavirus proširio izvan granica Kine, sve je izglednije da će utjecaj te epidemije na globalno gospodarstvo biti veći nego što se prije očekivalo, pa analitičari smanjuju procjene rasta, dok cijene dionica na svjetskim burzama oštro padaju. Kina je već otprilike mjesec dana u izvanrednim okolnostima jer se broj smrtnih slučajeva od koronavirusa bliži granici od 3.000, dok se broj zaraženih primaknuo razini od 80.000.

Gospodarske štete od te epidemije teško je procijeniti, s obzirom da još nema makroekonomskih podataka koji bi mogli naznačiti koliko je posustala aktivnost u drugom po veličini svjetskom gospodarstvu. Doduše, u Kini se posljednjih dana radnici vraćaju na posao nakon produženih novogodišnjih praznika, no taj proces ide polagano. Zbog toga analitičari dodatno smanjuju procjene rasta kineskog gospodarstva u prvom tromjesečju. Tako analitičari Capital Economicsa procjenjuju da će rast iznositi samo 2 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje, dok je u prethodnom kvartalu rast iznosio 6 posto.

Na kvartalnoj razini kineski bruto domaći proizvod (BDP) mogao bi, pak, pasti oko 2,5 posto, smatraju analitičari Capital Economicsa. To bi imalo osjetan utjecaj na globalno gospodarstvo, s obzirom da kinesko gospodarstvo čini oko 16 posto globalnoga.

CIJENA ZLATA NEZAUSTAVLJIVO RASTE: Najskuplje je od 2013 godine., a za sve je ‘zaslužan’ koronavirus

Japan je na rubu recesije

Japan je, pak, na rubu recesije, s obzirom da je u posljednjem lanjskom tromjesečju njegovo gospodarstvo palo 6,3 posto na godišnjoj razini, a gotovo je sigurno da će treće po veličini svjetsko gospodarstvo pasti i u tekućem tromjesečju. Ni američko, najveće svjetsko gospodarstvo, neće ostati pošteđeno, smatraju analitičari Goldman Sachsa, koji su ovih dana smanjili procjenu rasta tamošnjeg bruto domaćeg proizvoda (BDP) u prvom tromjesečju s prethodnih 1,4 na 1,2 posto. Bilo bi to oštro usporavanje, s obzirom da je u prošloj godini američko gospodarstvo poraslo 2,3 posto.

“Rizici su povećani dok se širenje virusa ne zaustavi. Sve više kompanija upozorava da bi mogle smanjiti proizvodnju, ako se poremećaj nabavnih lanaca nastavi i u drugom tromjesečju”, poručuju analitičari Goldman Sachsa.

KORONAVIRUS JE SADA I SLUŽBENO VEĆA PRIJETNJA OD TERORIZMA: ‘Ovo je cijelom svijetu neprijatelj broj jedan. Moramo se probuditi’

Epidemija ‘umrtvila’ najbogatiji dio Italije

Sa širenjem koronavirusa izvan Kine rizici po gospodarstva dodatnu rastu. Prema podacima Reutersa, virus se proširio na više od 30 zemalja i područja u svijetu, pri čemu je sve više umrlih, ponajviše u Iranu, Južnoj Koreji i Italiji. Epidemija u Italiji umrtvila je sjeverni, najbogatiji dio zemlje, pa je velika vjerojatnost da će ionako usporeno gospodarstvo upasti u recesiju. Njemačkom gospodarstvu, koja uvelike ovisi o izvozu, također prijeti slabljenje.

Pogođeno je i južnokorejsko gospodarstvo, pa je pouzdanje tamošnjih potrošača palo najviše u pet godina, dok je singapurska vlada već smanjila procjene rasta svojeg gospodarstva. Isto su učinile i tajlandske te malezijske vlasti, a gotovo je sigurno da će biti pogođen i Brazil, s obzirom da uvelike ovisi o kineskom tržištu, njegovom najvećem trgovinskom partneru. I u nizu drugih zemalja snažno su pogođeni turizam, nabavni lanci i proizvodna aktivnost.

Oštar šok za svjetsko gospodarstvo

A s obzirom na restrikcije putovanja i letova u Kinu, međunarodna udruga zrakoplovnih prijevoznika (IATA) upozorila je da bi gubici samo azijskih zrakoplovnih kompanija ove godine mogli dosegnuti gotovo 28 milijardi dolara. Zbog svega toga, analitičari Oxford Economicsa smatraju da bi ova međunarodna zdravstvena kriza, ako se virus proširi izvan Azije, mogla izbrisati 1,3 posto rasta globalnog gospodarstva u ovoj godini, što bi činilo 1.100 milijardi dolara svjetskog bruto domaćeg proizvoda (BDP). To bi bila ekonomska cijena za izostanke s radnih mjesta, nižu produktivnost, pad putovanja, poremećene lance nabave i smanjenje potrošnje i investicija.

Takav scenarij analitičari Oxford Economicsa opisuju kao „kratak, ali vrlo oštar šok za svjetsko gospodarstvo”.

Optimističnije i pesimističnije prognoze

Za sada središnji bankari i vlade poručuju da koronavirus neće mnogo naštetiti svjetskom gospodarstvu i da će se ono brzo oporaviti nakon suzbijanja virusa. Tako je, primjerice, Međunarodni monetarni fond svoju prognozu rasta globalnog gospodarstva u ovoj godini smanjio za samo 0,1 postotni bod, na 3,3 posto, premda upozorava na rizike od koronavirusa. No, predsjednik UBS banke Axel Weber puno je pesimističniji od MMF-a, pa smatra da bi globalni rast mogao usporiti s 3,5 na 0,5 posto, a kinesko gospodarstvo čak i pasti u prvom tromjesečju.

“Mnogo veći negativni rizik predstavlja to da virus dulje ostane problem”, kazao je bivši predsjednik Bundesbanke za Bloomberg.

Zbog koronakrize, kako neki nazivaju ove gospodarske poremećaje, kineska središnja banka već je uvela niz poticajnih gospodarskih mjera, od smanjenja kamata do ubrizgavanja svježe likvidnosti na financijska tržišta. I mnoge druge azijske zemlje već su olabavile monetarnu politiku ili će to učiniti kako bi spriječile slabljenje gospodarstva. Očekuje se i da će američka središnja banka ove godine smanjiti kamatne stope, a gotovo je sigurno da će popustljivu monetarnu politiku zadržati i Europska središnja banka (ECB). No, Drew Matus, strateg u tvrtki MetLife Investment Management, smatra da sama monetarna politika vjerojatno neće biti dovoljna.

“Mislim da to zapravo ne možete riješiti s kamatama. Ljudi su zabrinuti za svoje obitelji, za svoje zdravlje, a smanjenje kamata za 0,25 postotnih bodova ne rješava taj problem, u smislu poticanja ljudi da idu van i troše”, kazao je Matus za Bloomberg.

Oštar pad svjetskih burzi

Sve te neizvjesnosti izazvale su posljednjih dana oštar pad svjetskih burzi. Na Wall Streetu, najvećoj svjetskoj burzi, u utorak su cijene dionica oštro pale već četvrti dan zaredom jer se ulagači povlače iz rizičnijih investicija, s obzirom da bi zbog širenja koronavirusa izvan Kine gospodarske štete mogle biti puno veće nego što se očekivalo.

U posljednja četiri dana S&P 500 i Dow Jones indeks potonuli su više od 7,5 posto. Pritom je tržišna vrijednost dionica iz sastavu S&P 500 indeksa srezana za više od 2.130 milijardi dolara.

Oštro su pale i ostale najveće svjetske burze – od azijskih do europskih – a kada će se tržišta stabilizirati ovisi, kažu analitičari, o tome kada će vijesti o koronavirusu biti bolje.

