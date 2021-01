U KINI SE GRADI OGROMAN KARANTENSKI KAMP: Moći će primiti preko 4000 ljudi, a svaka soba će imati i televiziju i WiFi

Kina je krenula graditi ogroman karantenski kamp u koji može smjestiti preko 4000 ljudi, piše CNN. Kamp je smješten na periferiji Shijiazhuanga, glavnog grada provincije Hebei koja okružuje Peking.

Kina je velikim dijelom zaustavila širenje virusa, a veći dio zemlje vratio se u normalu. Međutim, nagli porast slučajeva alarmirao je vlasti. U Kini su zbog novog izbijanja koronavirusa početkom mjeseca deseci milijuna ljudi pod strogim lockdownom.

ISTINA JE PROCURILA; Liječnike iz Wuhana prisilili da lažu: ‘Znali smo da je virus smrtonosan puno prije nego je to objavljeno svijetu’

Pokrenuta su masovna testiranja i stroga zatvaranja, a čitava sela su premještena u centralizirane karantenske objekte u pokušaju da se zaustavi širenje virusa.

U novom kampu bit će smješteni bliski kontakti zaraženih, a vlasti u međuvremenu nastavljaju s provođenjem opsežnog programa traženja i ispitivanja kontakata.

Prvotno je planirano da kamp primi 3000 ljudi, ali je projekt proširen na 4160 ljudi. Više od 4000 građevinskih radnika je tijekom šest dana i noći dovršilo prvu fazu, potvrdio je zamjenik gradonačelnika Shijiazhuanga Meng Xianghong.

Vlasti su započele gradnju 13. siječnja. Očekuje se da će svaka montažna soba imati površinu od 18 četvornih metara, a imat će vlastiti WC i tuš te stol, stolicu, krevet, WiFi i televiziju.

