U IRSKOJ PRODULJENE IZVANREDNE MJERE ZBOG KORONAVIRUSA: Do 5. svibnja ograničeno kretanje stanovnika

‘Stručnjaci su savjetovali produljenje mjera za još tri tjedna, do 5. svibnja i vlada je to prihvatila’, rekao je irski premijer Leo Vardakar

Irska je odlučila do 5. svibnja produljiti mjeru ograničenja kretanja stanovnika u sklopu borbe protiv covida-21 koji je usmrtio 263 osobe, a zaraženih je službeno više od 6.000, objavio je u petak premijer Leo Varadkar.

“Teško je to što radimo no moramo ustrajati”, rekao je Varadkar na konferenciji za medije koju je prenosila javna televizija RTE. “Stručnjaci su savjetovali produljenje (tih mjera) za još tri tjedna, do 5. svibnja i vlada je to prihvatila”, rekao je.

Izlasci samo na posao, liječniku, u trgovinu i na tjelovježbu

Irska je zatvorila škole 12. ožujka, a od 27. ožujka stanovništvu je naređeno da ne napušta domove i ta mjera trebala je trajati do nedjelje navečer. Dopušteni su izlasci samo radi odlaska na posao i k liječniku, radi kupnje hrane i tjelovježbe samo 2 kilometra od kuće.

“Nažalost, više će ljudi umrijeti ili razboljeti se” prije nego što epidemija završi, rekao je premijer Varadkar, po struci liječnik. “Ono što se nekima može činiti neprikladno, drugima spašava život. Stoga pozivam sve da učine što se od njih traži”, rekao je irski premijer.

“Znam da bi mnogi od vas željeli znati kada će se stvari vratiti u redovno stanje (…) Istina je da to još nitko ne zna”, dodao je.

