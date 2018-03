‘Ubili su mi majku i brata, silovalo me njih skoro 50’

Mladića se tereti i za seksualna zlostavljanja i silovanja. Meta su bile uglavnom žene, ali i muškarci, a počinitelji su osim silovanja prisiljavali žrtve i da vrše seksualna djela nad drugima, a ponekad i nad rođacima, kazao je tužitelj.

Nekadašnji zapovjednik vojske bosansko-hercegovačkih Srba Ratko Mladić uhićen je 26. svibnja prošle godine, nakon 16 godina bijega. Suđenje mu je počelo jutros.

Suđenje u sudnici prate i obitelji Mladićevih žrtava iz Srebrenice. BiH mediji javljaju da su žene ogorčene i prosvjeduju jer su smještene u zadnjim redovima, a ne u prvim gdje bi ih Mladić mogao bolje vidjeti.

Signalizirale su mu prekriženim rukama da će život provesti u zatvoru, a on ih je prijezirno gledao i podsmjehivao se. Zatim se okrenuo obiteljima žrtava Srebrenice i u znak prijetnje prstom prešao preko vrata.

Suđenje je počelo riječima tužiteljstva.

“Ono što se dogodilo ljudima Večića, ubojstvo više od 150 muškaraca i prisilno uklanjanje njihovih obitelji, nešto je što će se ponoviti. Mladić i njegove snage, tri godine kasnije, kada su ubili ljude u Srebrenici, dobro su se obučili. Bili su stručnjaci u ubijanju nesrpskog stanovništva”, rekao je tužitelj.

Krvi je bilo posvuda …

“Krvi je bilo posvuda, tijela su bila naokolo. Cipele su ležale razbacane”, rekao je tužitelj i ustvrdio kako su “prsti gospodina Mladića bili u svim ovim zločinima”. Tužitelj je ustvrdio da je danom kada je Ratko Mladić postao zapovjednik glavnog štaba vojske Republike Srpske, on počeo u cijelosti sudjelovati u zločinačkom pothvatu. Preuzeo je, kaže tužitelj, odgovornost za provođenje etničkog čišćenja Bosne vojnom silom.

“Nakon pada Srebrenice, Dino Salihović, star 16 godina, bio je jedan od tisuća muškaraca koji su odvedeni u smrt. Nije bio vojnik, bio je dječak. Ubijen je od strane jedinica Škorpiona, a jedan je vojnik sve je snimio. Ubojice su mu se rugale da će ga ubiti nevinog. Dino nije plakao, nije molio”, rekao je tužitelj te podsjetio na pokolj na sarajevskoj tržnici, gdje su deseci ljudi izginuli i ranjeni.

Tisuće ubijenih

“Prolaznici nisu znali tko je mrtav, tko je povrijeđen”, rekao je.

Tužitelj se pozvao na vojnu bilježnicu Ratka Mladića, u kojoj je ovaj zabilježio riječi generala JNA Momčila Perišića na sastanku na kojem se govorilo o mogućnosti da Ratko Mladić bude šef vojske bosanskih Srba. “Dobili ste pravu ličnost. Ako ga podržite, dobit ćete ono što želite”, zapisao je Mladić Perišićeve riječi.

Tužitelj je opisao i neke od zločina za koje se tereti Ratka Mladića. Prikazao je i kako je Ratko Mladić nadzirao kampanju etničkog čišćenja te kako je Mladić minuciozno sve zapisao u svoje vojne bilješke. Primjerice 8. siječnja 1992. u bilježnici Ratka Mladića zapisano je kako mu je rečeno da stanovništvo Ključa čini 17.000 Muslimana i 3.000 Hrvata da bi uskoro bilo rečeno Mladiću da je od 17.000 Muslimana ostalo njih 5.000.

U bilježnici je zapisano i sljedeće: “Za uspješno organiziranje i izvedenu operaciju čišćenja koridora u Bosanskoj Posavini, između istočne i zapadne Bosne, te smišljeno i organizirano djelovanje, odaje se puno priznanje i zahvalnost vojnicima i starješinama krajiškog i istočno-bosanskog korpusa i ostalim borcima.”

Zločini u Foči

Govoreći o zločinima počinjenima u Foči, tužitelj je za usporedbu kazao kako je prije rata u Foči bilo 49 posto Srba, a 1992. ih je bilo čak 97 posto. “Više od 20.000 Muslimana je uklonjeno iz te općine”, kazao je tužitelj.

Mladić se tereti i za seksualna zlostavljanja i silovanja, a zločini seksualnog tipa bili su sastavni dio tog projekta, kazao je tužitelj. Meta su bile uglavnom žene, ali i muškarci, a počinitelji su osim silovanja prisiljavali žrtve i da vrše seksualna djela nad drugima, a ponekad i nad rođacima.

Optužnica u tom smislu odnosni se za Foču, gdje je sistemsko silovanje žena bilo uobičajeno. Pročitao je izjavu jedne svjedokinje.

“Nisam čak ni pogledala tko je ušao ni tko je napustio sobu. Prije toga su mi ubili majku i brata i do tog dana me silovalo njih skoro 50. Kad god su me vratili nazad otamo gdje su nas odveli, samo sam se pitala što nam ovo rade.”

U sudnici je prikazan potresni video o opsadi Sarajeva na kojem se vide ljudi koji bježe pod paljbom granata, mrtva tijela na ulicama, redovi za vodu…

“To je mišolovka. Blokirao sam Sarajevo sa svih strana, nema izlaska!”, citirao je tadašnje Mladićeve riječi tužitelj.

“Sarajevo će se tresti, na njega će pasti više granata nego što je palo u cijelom ratu dosad”, još je jedan podsjetnik na Mladićeve riječi.

Tužitelj je progovorio i o snajperskoj paljbi po Sarajevu. Zaključio je kako je na djelu bila strategija pucanja po civilima koji su se pokušali sakriti.

Pročitao je potresnu izjavu majke čiji je sedmogodišnji sinčić poginuo pokošen snajperskim metkom. Nesretna žena ispričala je da se sa kćeri i sinom vraćala kući nakon što su prikupili drva za ogrjev.

“Moja je djevojčica prešla, a ja sam ostala iza sa sinom i vidjela da mi je dječak pao. Nisam znala da je ranjen dok ga UNPROFOR nije sklonio iza žbunja. U tom trenutku nisam znala da je moj sinčić poginuo”, prepričao je tužitelj izjavu majke.

“Kad god dođem u Sarajevo, nekog ubijem”, citirao je tužitelj jednu od Mladićevih izjava.

Tužitelj je prešao na zarobljeničke logore u Bosni. Prikazani su strahotni prizori zarobljenika iz zarobljeničkih logora.

“U takvim uvjetima ne bi mogle živjeti ni životinje. Ljudi su rutinski mučeni i premlaćivani. Nekad sve do smrti”, rekao je tužitelj, nakon čega je prikazan video iz zarobljeničkog logora na kojem se vide deseci odraslih muškaraca kojima se od izgladnjelosti vide sve kosti na tijelu.

Svjedok iz logora Keraterm rekao je da je tamo bilo više od 500 ljudi, stisnutih kao sardine, lizali su kondenzirani znoj sa zidova jer je bilo vruće, a nisu imali nikakvu tekućinu.

“Nitko od nas ne može zamisliti u kakvom stanju moraju biti ljudi da bi to radili”, rekao je tužitelj.

Podsjetimo, Ratko Mladić je optužen za genocid u BiH počinjen pokoljem tisuća muslimanskih muškaraca u Srebrenici u srpnju 1995. godine, progon muslimanskog i hrvatskog stanovništva diljem BiH, višegodišnju opsadu i teroriziranje stanovnika Sarajeva i uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce.

Predsjednik Haškoga suda Theodor Meron odbio je u utorak Mladićev zahtjev za izuzeće jednog od članova sudskog vijeća Alphonsa Orieja i odgodu početka suđenja. Meron je ocijenio da su tvrdnje obrane da je Orie pristran zbog toga što je Nizozemac te zbog toga što je bio član sudskih vijeća koja su sudila Mladićevim suradnicima neutemeljene.

Obrana je podnijela proteklih dana dva zahtjeva za odgodu početka suđenja. U prvom je tražila odgodu suđenja zbog navodne pristranosti Orieja, a u drugom zahtjevu odgodu početka suđenja za šest mjeseci tvrdeći da tužiteljstvo nije na vrijeme predalo sve dokaze obrani.