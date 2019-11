U EU NEMA UHLJEBLJIVANJA? Bivši francuski ministar optužen zbog lažnog zapošljavanja u Europskom parlamentu

Sud će utvrditi jesu li parlamentarni asistenti primali novac Europskog parlamenta dok su zapravo vršili druge stranačke dužnosti

Bivši francuski ministar pravosuđa Michel Mercier optužen je u sklopu istrage o mogućem fiktivnom zapošljavanju, asistenata eurozastupnika centrističke stranke Demokratski pokret (MoDem), koju je osnovao François Bayrou, doznaje se u petak iz više izvora. Bivši rizničar MoDema, saveznika stranke “Republiko, naprijed” predsjednika Emmanuela Macrona, Mercier je optužen u srijedu zbog “upletenosti u pronevjeru javnog novca”, rekao je pravosudni izvor.

Osumnjičeni i eurozastupnici

Bivši 72-godišnji ministar drugi je dužnosnik te stranke optužen u toj aferi. Bivši financijski direktor stranke, Alexandre Nardella, optužen je 15. studenoga također za “pronevjeru javnog novca” i “utaju”. Sud će utvrditi jesu li parlamentarni asistenti primali novac Europskog parlamenta dok su zapravo vršili druge stranačke dužnosti.

Osumnjičeno je ukupno petnaestak osoba, među kojima eurozastupnici i dužnosnici stranke. Saslušanja će trajati do 6. prosinca, kada se na sudu očekuje predsjednika stranke Bayroua, koji je nekoliko puta bio ministar.

Tri smjene zbog istrage

Početkom prosinca saslušane će biti i bivše francuske ministrice Marielle de Sarnez, eurozastupnica od 1999. do 2017., te Sylvie Goulard, eurozastupnica od 2009. do 2017. i sadašnja zamjenica guvernera Francuske središnje banke. Otvaranje preliminarne istrage u lipnju 2017. dovelo je do ostavki Bayroua na dužnost ministra pravosuđa, Sarnez na dužnost ministrice europskih poslova te Goulard na dužnost ministrice obrane.