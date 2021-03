EKSPLOZIVNO PRIZANJE S HRPOM DETALJA: ‘Bila sam ljubavnica Borisa Johnsona, zvala sam ga Aleksandar Veliki premda je bio kukavički mlitavko’

Jennifer Arcuri je otkrila sve o svojoj ljubavnoj aferi s Borisom Johsnomom, aktualnim britanskim premijerom u vrijeme kada je ovaj bio gradonačelnik Londona, seksi fotkama i putovanjima, dok se premijer suočava s istragom zbog svog ponašanja

Američka poduzetnica Jennifer Arcuri (36) ispričala je po prvi put u intervjuu za Sunday Mirror u da se rodnoj Americi da se zaljubila u premijera Velike Britanije, Borisa Johnsona (56) tijekom afere za koju kaže da je trajala četiri godine. Tvrdi da su zajedno spavali u stanu u kojem je imala šipku za ples te da su se sastajali jednom tjedno i da mu je slala je slike u toplesu.: „Voljela sam ga. Obožavala sam ga”, priznaje, pišei Mirror.

Jennifer je otkrila njihovu uzajamnu “fizičku i intelektualnu privlačnost”. Dijelili su ljubav prema Shakespeareu, dala mu je kodno ime Aleksandar Veliki, a kaže da je on volio njezino tijelo i um i nije mogao držati ruke dalje od nje na prvom spoju.

No, u konačnici, kaže Arcuri, bio je “kukavički mlitavko” jer nije stajao uz nju u redu na putovanjima. Jennifer kaže da je njezina romansa s Johnsonom, koji je u to vrijeme bio gradonačelnik Londona, trajala od 2012. do 2016. godine. To mu je bio drugi mandat i bio je oženjen sada bivšom suprugom Marinom, majkom njihovo četvero djece.

Pikanterije romanse

Glasine o aferi prvi put su se pojavila prije dvije godine kada je otkriveno da je Jennifer bila u tri trgovačke misije koje financiraju porezni obveznici, a koje je vodio Johnson. Bilo je jasno da su bliski, ali ona nikada do sada nije potvrdila da su bili ljubavnici. „Bili smo u intimnoj vezi četiri godine. Voljela sam ga i to s dobrim razlogom. Ali čovjek za kojeg sam mislila da ga znam više ne postoji”, rekla je govoreći o vezi.

Pri tome je otkrila još neke pikanterije afere. Johnson ju je otvoreno izveo na večeru u londonskom restoranu, rekavši joj: “Želim izlaziti s tobom, ti si jedina Amerikanka koja mi se ikad svidjela”. Na prvom spoju je posudio 3,10 funti (oko 27 kuna) na njihovu prvom spoju i kanije mu nije bilo bitno kada su se ljubili u javnosti. “Ovo je moj grad, nije me briga”, govorio je.

Prvi spolni odnos imali su u njezinu stanu u londonskoj četvrti Shoreditch, samo nekoliko sati prije nego što je sjeo između Marine i princeze Anne na otvaranju paraolimpijskih igara u Londonu 2012. godine.

Prije nego što je odjurio na ceremoniju, morala je pronaći čarapu koju je izgubio u trenucima strasti. Zatražio je njezine škakljive profesionalno snimljene fotografije te je komentirao da je jedna od njih bila “dovoljna da biskup napravi rupu u vitraju”. Također, Arcuri je otkrila da su razmjenjivali seksualne poruke, ponekad i dok je Johnson bio na gradonačelničkoj dužnosti.

Slijedi istraga

Njezina su otkrića izuzetno značajna jer postavljaju pitanja oko trošenja javnog novca i je li Boris prekršio kodeks ponašanja. Slijedi istraga kojom će se utvrditi je li prekršio načela javnog života. Ispitat će se je li se ponašao “pošteno i s integritetom”, je li Jennifer imala “povlašteni tretman” i je li postojao sukob interesa.

Johnson je govorio na nizu tehnoloških događaja koje je organizirala Jennifer. Ona je potom primila 126.000 funti poreznih obveznika u sponzorstvima i bespovratnim sredstvima. Glavnina od 100.000 funti, stigla je kroz državnu potporu 2019. godine. Jennifer tvrdi da je sama bila pozvana na trgovinska putovanja kao članica “ekosustava” tehnološke scene u Londonu.