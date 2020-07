U DVORIŠTU NJEMAČKOG PEDOFILA PRONAŠLI TAJNO SKROVIŠTE: ‘Rekao je da želi napraviti podrum kakav je imao Josef Fritzl’

Bivši Bruecknerov susjed tvrdi da je seksualni prijestupnik u tom povrtnjaku živio do iste godine kada je malena Maddie nestala te da su zgrade na njegovoj parceli srušene 2008.

Istražitelji koji rade na slučaju nestale 3-godišnje Britanke Madeleine McCann pronašli su skriveni podrum u njemačkom naselju u kojem je Christian Brueckner, inače osumnjičen za otmicu djevojčice, navodno živio do 2007. godine. Kako javlja Daily Mail, bivši Bruecknerov susjed tvrdi da je seksualni prijestupnik u tom povrtnjaku živio do iste godine kada je malena Maddie nestala te da su zgrade na njegovoj parceli srušene 2008.

Policija koja je pretraživala nasip u blizini Hannovera otkrila je podrum u temeljima jedne srušene zgrade nakon što su se tijekom posljednja dva dana uklonila ploče građevinskog materijala. Psi tragači koji traže mrtva i računalna oprema koriste se u ovoj istrazi u velikom vrtu s povrćem u njemačkom naselju.

Htio je napraviti podrum poput Josefa Fritzla

Wolfgang Kossack (73), koji posjeduje parcelu pored Bruecknerove bivše parcele, rekao je za MailOnline da Brueckner lokalnim vlastima nije prijavio podrum i da je razgovarao o planu svog povratka u južnu Europu. Kossack kaže je da je vezu s Bruecknerom shvatio tek ovaj tjedan, kada je policija počela kopati po parceli.

“Sjetio sam se njegova lica po slikama u vijestima. I sjećam se njegovog kombija i njegovih pasa. Do tada sam potpuno zaboravio na njega. Nikada nije radio ništa po vrtu, samo je pio pivo. U to vrijeme to je bio vrt, riječ je o šupi s podrumom. Ponekad je s njim bila mlada djevojka, pretpostavljao sam da mu je to partnerica. Žao mi je roditelja melene Maddie, nadam se da će doznati što se dogodilo s njihovom kćeri”, izjavio je 73-godišnjak.

Prošlog mjeseca Nijemčev prijatelj je tvrdio da mu je Brueckner za otmicu rekao i napomenuo da ima podrum na drugom posjedu koji želi staviti metalni lim, “baš poput Josefa Fritzla”. Valja podsjetiti da je Fritzl Austrijanac koji je svoju kćer držao zatvorenu 24 godine te ju opetovano silovao, seksualno zlostavljao i napadao.

Brueckner, koji se trenutno nalazi u zatvoru na sjeveru Njemačke jedini je osumnjičen za ubojstvo malene Maddie nakon što je ona 2007. godine nestala u Portugalu.

