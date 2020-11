U CRNOJ GORI UVEDEN POLICIJSKI SAT OD 19 SATI DO 5 UJUTRO: Otvaraju se kafići i restorani

Crnogorske zdravstvene vlasti donijele su u petak nove restriktivne epidemiološke mjere koje će se primjenjivati u cijeloj zemlji do 1. prosinca, dok se ususret izašlo ugostiteljima koji su prijetili prosvjedima pa će oni u nedjelju otvoriti kafiće i restorane, ali po posebnim uvjetima

“Zbog izuzetno složene epidemiološke situacije Nacionalno koordinacijsko tijelo za zarazne bolesti je na prijedlog Instituta za javno zdravlje Crne Gore odlučilo skratiti radno vrijeme ugostiteljskih i uslužnih djelatnosti sa sadašnjih 7-20 sati na 7-18 sati i produžiti primjenu mjere zabrane napuštanja objekta stanovanja s 21 sat do 5 ujutro na 19 sati do 5 ujutro. Mjere će se primjenjivati od srijede u ponoć do 8. prosinca”, stoji u priopćenju vlade Crne Gore.

Od ranije je u cijeloj Crnoj Gori obavezno nošenje maski na otvorenom i zatvorenom za sve starije od pet godina.

Zdravstvene vlasti izašle su ususret vlasnicima ugotiteljskih objekata koji su zaprijetili da će jednostrano otvoriti svoje lokale, te će im biti dopušten rad od sedam do 20 sati, ali uz obavezno nošenje zaštitne maske u lokalu, osim tijekom konzumiranja hrane i pića. Također je obavezno postavljanje pregrada od pleksiglasa između stolova. Dopušten broj osoba za istim stolom je četiri, ali razmak mora biti dva metra.

Dopušten je i rad fitness centrima i teretanama, uz obavezno nošenje maski te je dopušteno prisustvo jedne osobe na deset kvadratnih metara.

Nove mjere će se primjenjivati od nedjelje.

Do danas su crnogorske zdrastvene vlasti koristile „Sustav semafora“, a mjere su uvodili u općinama Crne Gore u kojima bi rastao broj oboljelih, dok bi one s manjim brojem zaraženih funkcionirale normalno.

No kako je Crna Gora mala, a udaljenost među općinama često svega nekoliko kilometara, razvio se „lokalni turizam“ pa su tako stanovnici Podgorice, u kojoj su prošlog vikenda vrijedile restriktivne mjere, vikende provodili u susjednim Tuzima ili Danilovgradu ili nekoj od primorskih općina, udaljenim svega jedan sat vožnje.

Trenutno više od jedan posto populacije zaraženo

Crnogorski Institut za javno zdravlje objavio je da je na dnevnoj razini Crna Gora imala 601 slučaj zaraze Covidom-19, dok je 13 osoba preminulo od posljedica zaraze, što znači da je od početka pandemije ukupno 368 žrtava.

U Crnoj Gori trenutno je zaraženo 8.828 osoba, što je više od jedan posto populacije te zemlje sa 620 tisuća stanovnika. Od početka godine ukupan broj registriranih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 26.109, ili četiri posto crnogorske populacije.

Nagli rast broja oboljelih Crna Gora je imala u vrijeme i nakon parlamentranih izbora, koji su održani krajem kolovoza, kada su i vlast i oporba organizirali političke skupove pa se u nekoliko dana na crnogorskim ulicama našlo više od 100 tisuća ljudi.

Također, novi val obolijevanja donio je i pokop mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, početkom studenog, kojem je prisustvovalo nekoliko tisuća građana, a brojni vjernici ljubili su ruku pokojnika, koji je umro nakon zaraze koronavirusom, te su se pričešćivani istom žlicom.

