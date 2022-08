Cetinjanin Vuk Borilović jučer je na Cetinju ubio 11 sugrađana, a ranio njih šest. Nadležni kažu da još utvrđuju zbog čega se Borilović (34) odlučio na taj "gnjusan čin" i pozivaju na solidarnost s obiteljima žrtava. Beživotno tijelo napadača poslano je na obudkciju, a prve informacije govore da ga je ubio sugrađanin N.K. dok je bio opkoljen policijom, prenose Vijesti.me. Prethodno, Borilović se odbijao predati policiji, iako je bio opkoljen.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave policije i Vrhovnog državnog tužiteljstva pozivaju na suzdržanost, te poručuju kako će detalje, zbog čega je došlo do velike tragedije i kako je ubijen Borilović, iznijeti čim utvrde činjenice.

Vršiteljica dužnosti vrhovne državne tužiteljice Maja Jovanović priopćila je da se na Cetinju dogodila tragedija za cijelo društvo. "Izražavam najdublju sućut obiteljima stradalih, svim Cetinjanima i građanima Crne Gore", rekla je.

Prema službenim podacima, Boriloviće je oko 15:30 ušao u stan kod svojih podstanara i na vratima ubio jedanaestogodišnjeg M., potom njegovog tri godine mlađeg brata, a onda kroz prozor pucao i u njihovu majku - Natašu Pajović Martinović. Nakon što ih je usmrtio, pozvao je njihovog oca i supruga Miloša Martinovića i rekao mu: “Pobio sam i tvoju i moju familiju”, tvrde sugovornici Vijesti iz Uprave policije.

U idućih 45 minuta, u ukupno 80 metara udaljenosti od njegove kuće, sijao je smrt, ubio je još sedmero ljudi i ranio šestero. Nadležni su objasnili da je nakon ubojstva Martinovića ušao u susjednu kuću, gdje je ubio starije sugrađane, Danijelu i Dimitrija Drecuna, i teško ranio njihovog unuka Aleksandra Drecuna (32). Na pragu te kuće ubio je i njihovog sina Rajka Drecuna (56), koji je potrčao prema kući kada je čuo pucnjavu. Borilović je ubio i susjeda Milana Mitrovića (37), a potom i svog ujaka Gorana Đurišića (54), a onda je silazeći niz ulicu usmrtio i susjede Aleksandru (52) i Danijelu Radunović (51).

'U posljednje vrijeme ponašao se kao usamljeni vuk'

Vijest o tragediji na Cetinju, u kojoj je ubijeno 11 osoba, šokirala je i kolege napadača Vuka Borilovića iz Nacionalnog parka "Lovćen", koji ga opisuju kao mirnog i povučenog radnika, navodi podgorički list Pobjeda. "Vuk je više od pet godina radio u Nacionalnom parku, a bio je šef službe za ambijentalnu higijenu, zadužen za održavanje urednosti parka, postavljanje mobilijara... Bio je radan i vrijedan čovjek, ali u posljednje vrijeme je bilo upadljivo da se povukao, bio je kao "usamljeni vuk". Došao bi na posao, uradio što treba, a onda bi se osamio, distancirao se od kolega. Bio je kolega i drug da sve u životu pomogne onome koga je volio, a koga nije volio i to mu se vidjelo", ispričao je kasno sinoć za Pobjedu jedan od Borilovićevih kolega iz NP "Lovćen", navodeći da ovakav masakr može biti rezultat jedino pomračenja uma.

Inače, Borilović je nekoliko dana prije tragičnog događaja na Cetinju suprugu i četvero djece odvezao u jedan grad na crnogorskom primorju, da bi se potom vratio u rodni grad. Očito je u svojoj glavi Borilović već tada osmislio zločinački plan. Ljudi iz naselja Medovina kažu kako je Borilović u posljednje vrijeme bio izuzetno sumnjičav i nepovjerljiv prema susjedima s kojima godinama živi, pokazivao je i neke znakove paranoičnog ponašanja, ali ipak, nitko nije mogao niti naslutiti što će se 12. kolovoza uistinu dogoditi.

'Znaš li što on radi? Puca sat vremena, karabinom'

Nakon što je ubio majku i dvoje djece koja suse pokušala sakriti iza vrata Borilović je, po svemu sudeći, noseći karabin izašao iz kuće i sreo ujaka. Čuvši pucnjavu, rođak je pokušao nekako odgovoriti Borilovića od zle namjere. Prema saznanjima Pobjede, Borilović je bez puno razmišljanja upucao i njega, o čemu svjedoči iskaz drugoga rođaka. Na snimci koja se pojavila na društvenim mrežama, a koja traje dvije minute i 17 sekundi, ubojičin rođak ispričao je kako je Borilović pred njegovim očima ubio ujaka.

"Znaš li što on radi? Puca sat vremena, karabinom", kaže daljnji rođak Borilovića, koji tvrdi da se ovaj čudno ponašao već izvjesno vrijeme. "Kupio je kameru prije nekoliko dana, netko mu baca magiju, krade ispred kuće, ludi", govori ovaj Cetinjanin. Ispričao je i kako je Borilović obiteljski čovjek, otac troje-četvero djece, ali da mu je iz nekog razloga "pukao film". Potom je opisao što se desilo ispred Borilovićeve kuće, kad ga je ujak pokušao smiriti. "Ja sam ujak njegovu ujaku Goranu. I ja mu kažem ‘nemoj, Gorane, stani pet minuta, to će se stišati‘. Ja idem pored njega i on mu onda kaže: ‘Stani, Vučko, stani‘. A on mu odgovara: ‘A što si ti došao? Tko te poslao? Što stani?‘. I ubije ga, a ja pored njega", ispričao je ovaj Cetinjanin koji sat nakon tragičnih događaja.

Unakrsna vatra

Policajci koji su nakon prijavljene pucnjave došli na lice mjesta nisu uspjeli prići Boriloviću jer je otvorio vatru na njih. Pucao je i u ekipu Hitne pomoći, onemogućavajući ih da ranjenim sugrađanima pruže pomoć. Prema informacijama s lica mjesta, svog ujaka je ubio dok ga je ovaj pokušavao urazumiti, govoreći mu "sada ću ti objasniti što radim". Ubojica se jednako surovo ponio i prema svojim najbližima kao i prema susjedima.

Dok je policija razmjenjivala vatru sa Borilovićem i nakon što je ranio jednog od njih - Maksimovića, Borilovića je, navodno, iz pištolja pogodio sugrađanin N.K. koji ga je također pokušavao nagovoriti da se preda. Dežurna viša tužiteljica Andrijana Nastić sinoć je priopćila da je Borilovića ubio sugrađanin, ali nije otkrila njegov identitet.

Prema Članu 11. Kaznenog zakona, nije kazneno djelo ono djelo koje je učinjeno u krajnjoj nuždi. "Krajnja nužda postoji kad je djelo počinjeno zbog toga što je počinitelj otklonio od svog dobra ili dobra drugog istovremenu ili neposrednu predstojeću neskrivljenu opasnost koja se na drugi način nije mogla otkloniti, a pritom učinjeno zlo nije veće od zla koje je prijetilo."

Solidarnost s obiteljima stradalih

Povodom tragedije oglasili su se svi visoki državni dužnosnici, brojni čelnici političkih stranaka, ministri u vladi, vođe vjerskih zajednica, veleposlanici, predstavnici međunarodnih organizacija, javlja Kurir. "Duboko sam potresen viješću o strašnoj tragediji na Cetinju. Izražavam najiskreniju sućut unesrećenim obiteljima, svima koji su izgubili svoje najmilije. Svi kao društvo moramo biti solidarni s njima u ovim teškim trenutcima", rekao je predsjednik Države Milo Đukanović.

Premijer Dritan Abazović izavio je da je događaj na Cetinju tragedija koju Crna Gora ne pamti. "Pozivam sve građane Crne Gore da mislima zajedno budemo uz obitelji nevino stradalih žrtava, njihove rođake, prijatelje i sve građane Cetinje", rekao je Abazović. Premijer je najavio da će na državnoj razini biti proglašena trodnevna žalost.

Još jedna ranjena osoba s Cetinja bori se za život

Iz Kliničkog centra Crne Gore je jutros priopćeno da se u toj ustanovi na liječenju nalaze četiri pacijenta – troje je na intenzivnoj njezi, a jedan od njih je životno ugrožen. Dva pacijenta u cetinjskoj bolnici su van životne opasnosti. Jedan od ranjenih pacijenata, hospitaliziran u KCCG, trenutno je stabilan, van životne je opasnosti i smješten je na Klinici za neurokirurgiju, prenose Vijesti. “Drugi pacijent je nakon prijema operativno zbrinut, ima povrede moždanih struktura i koštanih struktura glave, prsnog koša, životno je ugrožen i nalazi se u Centralnoj intenzivnoj jedinici”, navode iz te ustanove.

Treći pacijent ima povredu trbušnih organa, dominantno jetre, operativno je zbrinut i na mjerama dalje intenzivne terapije i monitoringa, koji je također smješten u intenzivnoj jedinici. “Četvrti pacijent ima povrede vrata, prsnog koša, otvoreni prijelom desne nadlaktice, takođr je operativno zbrinut i dalje zahtijeva liječenje u intenzivnoj jedinici”, priopćili su iz Kliničkog centra. Direktor cetinjske bolnice Ivan Ivanović rekao je za TVCG da su dvije osobe – muškarac i žena, hospitalizirane u toj bolnici nakon ranjavanja, stabilnog općeg stanja. “Van životne su opasnosti”, rekao je Ivanović, kako prenosi Portal RTCG.