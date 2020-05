U ČEMU JE TAJNA ‘FLERTA’ SRBIJE I KINE? Vučić ih ne napada zbog korone, a analitičari otkrivaju zašto ni mi ne smijemo podcijeniti taj odnos

Zašto se baš u ovom trenutku Srbija nudi kineskim turistima? Zašto EU ne bi trebao podcjenjivati ‘flertanje’ Srbije i Kine? Ovim pitanjima se bavio list Die Welt

Dok mnoge zemlje ofenzivno zahtijevaju od Kine razjašnjenje porijekla koronavirusa i prebacuju joj zbog toga što je izbijanje epidemije predugo držala u tajnosti, Srbija, koja je isto tako žestoko pogođena infekcijom Covid-19, bira drugi put, piše u današnjem izdanju njemački dnevni list Die Welt koji prenosi Deutsche Welle.

List napominje kako je Vlada Srbije “sredinom svibnja počela online kampanju u Kini, kako bi animirala turiste da putuju u tu zemlju”. “No, koliko god tajming početka kampanje djeluje suludo, toliko je i motiv čudan: u prvom planu je srpski predsjednik Aleksandar Vučić, koji se pokušava smješkati u kameru, a u pozadini Beograd u predvečerje u ljubičasto-roza bojama. Slogan ispisan kineskim pismom: ‘Turistički ured Vas vodi kroz Srbiju’.” (…)

Pismo ‘bratu’

Die Welt naglašava kako se u Srbiji nitko ne čudi što Vučić podržava ovakvu jednu kampanju. “Vučić, iz redova desno-konzervativne Napredne stranke, koji u Srbiji vlada sve čvršćom rukom, poznat je po tome što se medijski pokušava približiti Narodnoj Republici.”

Die Welt podsjeća kako se Vučić polovinom ožujka, kada je najavio uvođenje izvanrednog stanja, ljutito obračunavao s EU-om, govoreći kako je “sada jasno da ne postoji europska solidarnost”. “U istom dahu je također kazao kako je poslao pismo svom ‘bratu’ kineskom predsjedniku Xiju Jingpingu. Citat: ‘Samo nam Kina može pomoći’. Više je nego upitno kako ovakve izjave idu uz status kandidata za članstvo u EU”, piše Die Welt.

“Za Maxa Brändlea, direktora regionalnog ureda Zaklade Fridrich Ebert (bliska socijaldemokratima op.ur.) u Beogradu motiv je jasan: ‘Flert Srbije s Kinom služi tome da se poveća cijena prema Europskoj uniji.’

Brändle kaže da je Srbija, kako geografski tako i ekonomski i socijalno okrenuta ka Zapadu. Napominje da 60 posto njenog izvoza ide u EU. “Ali, ne samo roba, nego i ljudi u velikoj većini odlaze u zapadnu Europu u potrazi za boljom budućnošću”, kaže Brändle i dodaje da je orijentacija ka Kini također ekonomski motivirana, jer “Peking je posljednjih godina izgradio svoje prisustvo davanjem kredita i preuzimanjem srpskih poduzeća”. (…)

EU prespavala izgradnju pruge

List piše kako je infrastrukturnim projektom novog Puta svile “Kina intenzivirala svoje napore u regiji, između ostalog financiranjem pruge između Budimpešte i Novog sada”. “‘Očito je da je EU prespavala izgradnju pruge’, kaže Brändle. A i kada je u pitanju korona kriza Bruxelles je tek nakon Pekinga počeo s podrškom Srbiji u borbi protiv virusa”, piše Die Welt i navodi još jedan razlog zašto se Beograd približava Pekingu – Kina nije priznala neovisnost Kosova.” (…)

“Sve zemlje koje ne priznaju Kosovo su korisne za Srbiju”, objašnjava za list Die Welt Mateo Bonomi, stručnjak za zapadni Balkan sa Talijanskog instituta za vanjsku politiku (IAI) iz Rima. “Srbija je važan ulaz za Kinu na europskom kontinentu. Na kraju ova država graniči s pet država Europske unije.”

U svezi s Vučićevim pozivanjem kineskih turista, Bonomi kaže da to nije usmjereno u smjeru Bruxellesa, nego da isključivo služi za povećanje njegovih šansi pred izbore koji bi se trebali održati u lipnju.

EU ne bi trebala podcjenjivati odnose Srbije i Kine

Talijanski stručnjak kaže: “I kada je Beograd bio glavni grad Jugoslavije, lokalne elite su uvijek pokušavale održavati dobre veze i sa Zapadom i s Istokom”.

Bonomi smatra realnim da nakon korona krize kineski turisti zaista počnu dolaziti u Srbiju. Jer, Beograd je već godinama međustanica za mnoge turističke grupe iz Kine, koje idu u Europu. “S obzirom na to da je tijekom NATO bombardiranja Srbije 1999. pogođeno i veleposlanstvo Kine, to je postao patriotski cilj za mnoge Kineze koji putuju po Europi’, kaže Bonomi. On upozorava EU da ne podcjenjuje odnose između Srbije i Kine, bez obzira na to koliko neznatno djelovali”, zaključuje Die Welt.

