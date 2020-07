U BRUXELLESU POSTIGNUT POVIJESNI SPORAZUM O BUDUĆIM FINANCIJAMA: Ovo je najveći politički čin Angele Merkel

Prvi put se Europska unija zajednički zadužuje da bi ublažila ekonomsku krizu u zemljama članicama

S obzirom na dosadašnja iskustva, ovaj puta je Europska unija prilično brzo uspjela postići povijesni sporazum o budućim financijama. Veliki čin solidarnosti će ju zauvijek promijeniti, piše Bernd Riegert za Deutsche Welle.

Posljednja četiri dana samita Europske unije bila su mukotrpna. No na kraju je ipak postignut solidan dogovor. To je glavno. U usporedbi s traženjem kompromisnog rješenja u drugim slučajevima, budžetski pregovori su se završili čak jako brzo. Trajali su, gonjeni pandemijom, svega tri mjeseca – od nacrta do današnje odluke.

PLENKOVIĆ KAZAO KAKO TREBAMO BITI IZNIMNO ZADOVOLJNI: ‘Hrvatska ima sjajnu polugu za razvoj i gospodarski oporavak’

Najveći europski politički čin Angele Merkel

Riječ ne treba tako često koristiti, ali dogovor je zaista – povijesni. Prvi put se Europska unija zajednički zadužuje da bi ublažila ekonomsku krizu u zemljama članicama. Ono što je prije nekoliko mjeseci bilo nezamislivo –zajedničke obveznice i Unija zaduživanja – sada je stvarnost.

Povijesno ispravan korak je omogućen pristajanjem Njemačke da iz tabora zemalja koje odbijaju zaduživanje načini korak prema francuskom predsjedniku i njegovom konceptu zajedničke budžetske politike. Ovaj preokret je vjerojatno najveći europski politički čin Angele Merkel.

PLENKOVIĆ SE RASPRIČAO O 22 MILIJARDE EURA ZA HRVATSKU: ‘Ljudi su osjetili optimizam. Nova vlada treba iskoristiti taj elan’

Donedavno nezamisliva suradnja članica EU

Posljedice pandemije su prinudile 27 država članica EU na suradnju koja je donedavno bila nezamisliva. Zajedničko zaduživanje je dobrodošla mjera, jer ona jedva da opterećuje nacionalne budžete. To je pozajmica od naredne generacije. To se mora znati i to treba reći mladim ljudima. Oni će jednom morati da jamče otplatu tih dugova. S druge strane, možda će upravo iz ovih fondova biti osigurano njihovo školovanje ili njihovo radno mjesto.

Brz dogovor na samitu pokazuje svijetu da je Europska unija, usprkos svim razdorima i razlikama u stavovima sposobna djelovati kada je to prijeko potrebno. Unija je neka vrsta štita kakav ne postoji nigdje u svijetu. Ni u Americi ni u Aziji ni u Africi države ne dobivaju financijske injekcije od supranacionalnih zajednica.

PLENKOVIĆ ZADOVOLJAN NOVCEM KOJI ĆE HRVATSKA DOBITI OD EUROPSKE UNIJE: ‘Premašili smo ciljeve, ali nije to bilo slučajno’

‘Štedljiva petorka’ htjela izdvojiti manje

Iako je “štedljiva petorka” htjela izdvojiti manje, iako su zemlje koje primaju pomoć tražile više, na kraju su pobijedili solidarnost i smisao za opće dobro. Paket od 1,8 bilijuna eura je ogromna preraspodjela sredstava od jačih ka slabijima. Ovaj samit u Bruxellesu će, naposljetku i kao uspjeh njemačkog predsjedavanja Europskom unijom, biti zapamćen kao epohalan.

Jedina gorka pilula – na samitu sudionicima nije pošlo za rukom da financijskim uvjetovanjem zauzdaju Poljsku i Mađarsku u njihovom kršenju načela pravne države. Usvojena je izuzetno meka regulativa za preispitivanje vladavine prava. Time se sačuvala opća suglasnost prilikom glasanja. Problemi s Poljskom i Mađarskom, koje drsko koriste solidarnost drugih, a ne daju ništa zauzvrat, ostaju neriješeni. Samit u Bruxellesu nije mogao premostiti sve razdore.

EUROPSKA UNIJA PORUČILA HRVATSKOJ VLADI: ‘Novac koji dajemo nije za krpanje proračuna nego za ulaganja!’