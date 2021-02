U BRITANIJI DO KRAJA SRPNJA CIJEPLJENJE SVIH ODRASLIH: Tanzanija na udaru WHO-a jer uopće ne prijavljuje slučajeve

Jučer je zabilježen je 431 novi slučaj pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 2.421.

U Hrvatskoj je 782 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 78 pacijenata.

U svijetu je ukupno potvrđeno 111.271.027 slučajeva, a preminulo 2.464.045 ljudi

Pratite tijek događaja:

Australija počela program cijepljenja, među prvima cijepljen i premijer Morrison

4:00 Australski premijer Scott Morrison u nedjelju je cijepljen prvom dozom cjepiva protiv covida-19 kojeg su zajednički razvili Pfizer i BioNTech, a u sklopu početka programa cijepljenja u toj državi koji je krenuo dan prije planiranog roka. Očekuje se da će do ožujka ove godine 4 milijuna Australaca dobrovoljno primiti cjepivo, a premijer Morrison i glavni medicinski službenik u zemlji Paul Kelly u maloj su skupini Australaca koji će primiti prva cjepiva.

Morrison je, nekoliko trenutaka prije nego što su kamere snimile prvu osobu koja je cijepljenja u medicinskom centru u Sydneyu, rekao “ovdje iznosimo neke vrlo važne točke. Da je sigurno, da je važno i da moramo početi s onima koji su najugroženiji i koji su na prvoj crti bojišnice”. Doze Pfizerovih cijepiva, koje treba držati na temperaturama znatno ispod temperature smrzavanja, još uvijek se dijele u 16 čvorišta cjepiva širom Australije u sklopu priprema za šire uvođenje cjepiva u ponedjeljak.

Mali broj starijih Australaca u Medicinskom centru Castle Hill u zapadnom dijelu Sydneya, osoblje za njegu starijih osoba te medicinske sestre i radnici u prvoj liniji bili su među skupinom cijepljenih prvom dozom u nedjelju, rekli su dužnosnici. Australija je drugi dan bez ijednog novog prijenosa covida-19 u zajednici, a dužnosnici su najavili da će se većina stanovništva cijepiti cjepivom AstraZenece do kraja listopada 2021. U subotu su tisuće ljudi prisustvovale skupovima protiv cjepiva u glavnim australskim gradovima. Australija je od ožujka 2020. prijavila nešto manje od 29 tisuća slučajeva covida-19 i 909 smrtnih slučajeva, a među je 10 najboljih zemalja po indeksu učinka covida-19.

WHO ponovo poziva Tanzaniju da počne prijavljivati slučajeve covida-19 i uvodi mjere

3:00 Svjetska zdravstvena organizacija-WHO još nije dobila nikakve informacije od Tanzanije o broju slučajeva covida-19 i koje mjere poduzima kao odgovor na pandemiju, kazao je u nedjelju generalni direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus, pozivajući ponovo Tanzaniju da počne prijavljivati ​​slučajeve i dijeliti podatke.

“Ova je situacija i dalje vrlo zabrinjavajuća. Ponavljam poziv Tanzaniji da počne prijavljivati ​​slučajeve covida-19 i dijeliti podatke”, rekao je Tedros u izjavi na web stranici WHO-a. Tedros se krajem siječnja pridružio Matshidisu Moetiju, šefu WHO-a za Afriku, pozivajući Tanzaniju da skalira mjere javnog zdravstva protiv covida-19 i da se pripremi za distribuciju cjepiva. Tanzanijske vlasti nisu bile odmah dostupne za komentar, a tanzanijski predsjednik John Magufuli slovi kao jedan od najskeptičnijih nacionalnih čelnika prema naporima u borbi protiv pandemije koronavirusa.

Njegova stranka je ranije ovog tjedna priopćila da je umro stariji političar od covida-19 uz zabrinutost zbog “skrivene epidemije koja se širila u zemlji”, za koju tvrde da nema lokalni prijenos i da ne planiraju primati cjepiva. U petak, tijekom sprovoda tog političara, predsjednik Magufuli je pozvao Tanzanijce da uklone strah, poduzmu mjere opreza i stave Boga na prvo mjesto, najavivši i trodnevnu nacionalnu molitvu. Tanzanijska vlada je prestala izvještavati o novim infekcijama i smrtnim slučajevima od koronavirusa u svibnju prošle godine, kada je registrirala 509 zaraženih i 21 smrtni slučaj.

Tedros iz WHO-a rekao je da razgovara s vlastima u Tanzaniji od siječnja, ali da WHO tek treba dobiti bilo kakve informacije u vezi s mjerama koje Tanzanija poduzima kako bi odgovorila na pandemiju. Pozvao je zemlju da provede mjere javnog zdravstva za koje se zna da djeluju na “razbijanju lanaca prijenosa” i da se pripreme za cijepljenje, prenoseći i ono što su kazali tanzanijski putnici na testiranju na covid-19 u inozemstvu da je potrebno da Tanzanija poduzme snažne mjere kako bi zaštitila vlastiti narod i stanovništvo u zemlji i šire. Omanski ministar zdravstva prije nekoliko dana rekao je da Oman razmišlja o obustavi letova iz Tanzanije, nakon što je 18 posto putnika koji su stigli iz Tanzanije bilo pozitivno na testu covid-19, dok je Tajland izvijestio o prvom slučaju vrlo zarazne varijante covida-19, koja je prvi put identificirana u Južnoj Africi, kod Tajlanđanina koji je stigao iz Tanzanije.

Svim odraslim osobama u Britaniji će se do kraja srpnja ponuditi cjepivo

1:00 Svim odraslim osobama u Velikoj Britaniji bit će ponuđena prva injekcija cjepiva protiv covida-19 do kraja srpnja, rekao je u subotu premijer Boris Johnson uoči planiranog opreznog ponovnog otvaranja nacionalnog gospodarstva iz ‘lockdowna’.

Johnson će u ponedjeljak iznijeti putokaz za olakšavanje trećeg nacionalnog zaključavanja zbog pandemije, poručivši da će to ići polako. Iz vlade su rekli da Britanija sada želi dati prvu dozu cjepiva starijima od 50 godina do 15. travnja, a ako sve odrasle dobiju dozu cjepiva do kraja srpnja to će biti ranije od prvobitnog plana da to bude do jeseni. Nakon što je pretrpjela petu najgoru službenu smrtnost od covida-19, Johnsonova vlada krenula je brže u osiguravanje opskrbe cjepivima.

“Cilj nam je ponuditi cjepivo svakoj odrasloj osobi do kraja srpnja, a prije toga i najugroženijima te poduzeti daljnje korake kako bi ublažili neka ograničenja koja su na snazi”, izjavio je Johnson, dodajući da će “nema dvojbe – put do otključavanja bit će oprezan i postupan, jer svi nastavljamo štititi sebe i one oko sebe”. Do sada je u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK) prvu dozu cjepiva primilo 17,2 milijuna ljudi, što je više od četvrtine od 67 milijuna stanovnika u toj zemlji, čime je iza Izraela i Ujedinjenih Arapskih Emirata u cjepivima po glavi stanovnika.

Dva cjepiva – ono Pfizera i BioNTecha te ono koje su razvili Sveučilište Oxford i AstraZeneca – uvode se u promet, a britanski su dužnosnici savjetovali da između doza može biti razlika od 12 tjedana.