U BIH VIŠE OD 400 ZARAŽENIH KORONAVIRUSOM: Zbog epidemije blokiran parlament Federacije BiH

U BiH je do utorka umrlo deset osoba koje su bile zaražene koronavirusom. Sve su bile osobe starije životne dobe i uz to kronični bolesnici kod kojih je koronavirus pogoršao ionako loše stanje što je dovelo do smrtnog ishoda

Broj osoba zaraženih koronavirusom u BiH u utorak je povećan na 411, nakon što su nove slučajeve potvrdila testiranja provedena u Sarajevu, Tuzli i Banjoj Luci, a zbog epidemije blokiran je i parlament Federacije BiH.

U protekla 24 sata u Kliničkom centru Sveučilišta u Sarajevu testirana su 72 uzorka te je potvrđena zaraza kod pet osoba s područja Sarajeva te tri iz Brčkog.

U Tuzli je testirano 68 uzoraka i potvrđeno sedam slučajeva zaraze, dok je u Banjoj Luci testirano novih 179 uzoraka, a potvrđeno je 25 slučajeva zaraze.

Upozorenja o ustavnosti strogih mjera prema starijima

Žarište epidemije u BiH i dalje je u Banjoj Luci, gdje je sada 20 novih slučajeva, a ukupno je u tom gradu identificirano više od 150 zaraženih osoba.

Gradske su vlasti odlučile kako će stroge mjere ograničenja kretanja i socijalnih kontakata u Banjoj Luci stoga ostati na snazi najmanje do 13. travnja. Restrikcije su ipak ublažene za umirovljenike odnosno osobe starije od 65 godina koji do sada uopće nisu smjeli napuštati domove pa će im ubuduće biti dopušteno da to rade dva puta tjedno kako bi obavili najosnovnije poslove.

U Federaciji BiH starijima od 65 godina i mlađima od 18 i dalje je strogo zabranjeno napuštati domove, unatoč sve brojnim upozorenjima da je ta mjera neustavna, ali i neodrživa, jer vlasti nisu osigurale način da se starijima osigura dostava hrane, lijekova ili način za podizanje mirovine.

Prepirke oko zasjedanja parlamenta Federacije BiH

Zbog odluke županijskih vlasti u Sarajevu o zabrani okupljanja više od 20 osoba otkazana je i sjednica parlamenta Federacije BiH, koja je trebala biti održana u utorak uz mjere opreza odnosno u većoj dvorani uz razmak među zastupnicima.

Predsjedatelj Zastupničkog doma parlamenta Federacije NiH Mirsad Zaimović kazao je kako se pri odluci o otkazivanju sjednice ravnao prema uputama zdravstvenih službi o zabrani okupljanja tijekom pandemije.

To je pak izazvalo žestoke optužbe oporbe, ali i HDZ BiH koji je dio vladajuće koalicije. Njihova je interpretacija kako Stranka demokratske akcije (SDA), čiji je član i Zaimović, koristi sadašnje stanje da bio uzurpirala vlast i blokirala rad entitetskog parlamenta prenoseći sve ovlasti na entitetsku vladu.

“Dok rudari i radnice na blagajnama rade, parlamentarci ne žele raditi u Skenderiji s razmakom 10 metara. Ali neće moći, uzalud se ugledate na Vučića i druge s istoka”, kazao je zastupnik oporbenog SDP BiH Irfan Čengić najavivši kako će njegova stranka inzistirati da se parlament sastaje i djeluje uz mjere opreza koje su nužne.

Slično su zatražili i iz HDZ BiH.

“Zastupnicima treba osigurati rad, uz pridržavanje svih propisanih uvjeta zaštite sukladno aktima Stožera civilne zaštite Federacije BiH, a usvajanjem izmjena poslovnika o online sjednicama bila bi spriječena improvizacija u zakondavstvu Federacije BiH, kao i želje pojedinaca i skupina koji bi suspendirali ustav na 30 dana ili dulje”, stoji u reakciji kluba zastupnika HDZ BiH u entitetskom parlamentu.

Gradonačelnik Tuzle Jamin Imamović ponudio je u takvim okolnostima federalnim zastupnicima da, ako im već ne daju održati sjednicu u Sarajevu, ona bude održana u Tuzli.

“U Tuzli se poštuju zakoni i odluke federalne vlade i odluke federalnog stožera civilne zaštite, pa prema tome, takve zabrane koju je smislio stožer Sarajevske županije u Tuzli nema”, Imamovićeva je poruka i poziv parlamentarcima.

