U BiH KAŽU DA SE NEPOTREBNO STVARA PANIKA: ‘Od početka godine stiglo je manje od 5 tisuća migranata, a samo 10 posto ih je zatražilo azil’

On je novinarima nakon sjednice Vijeća ministara održane u Sarajevu kazao kako je do 25. svibnja policija zabilježila ulazak točno 4870 državljana zemalja visokog migracijskog rizika. Po ulasku u BiH 4215 tih migranata je iskazalo namjeru za podnošenje zahtjeva za azil no samo su 423 osobe podnijele takav zahtjev. “To su stvarni podaci”, kazao je Mektić odlučno odbacujući nagađanja kako je u BiH zapravo ušlo na desetke tisuća migranata odnosno kako vlasti pokušavaju prikriti prave razmjere ovog problema. Mektić je upozorio kako takve neutemeljene informacije iznose i osobe poput državnih parlamentaraca čime bespotrebno stvaraju paniku.

Najavio je kako će u jednoj vojarni u okolici Sarajeva koja se ne koristi biti uspostavljeno središte za smještaj migranata a istaknuo je i kako mjere koje su poduzete radi bolje zaštite granice daju rezultate te kako je time značajno smanjen broj migranata koji ilegalno ulaze u zemlju.