ŠTO ĆE ODLUČITI? Škotski sud odlučuje o legalnosti Johnsonove odluke o suspenziji parlamenta

U četvrtak je ostavku podnijela čelnica Konzervativne stranke u Škotskoj Ruth Davidson, što je oslabilo Johnsonov položaj

Škotski sud u četvrtak ima saslušanje kako bi odlučio o legalnosti odluke britanskog premijera Borisa Johnsona da suspendira parlament uoči potencijalnog Brexita bez dogovora. Engleski sudovi ne rade u kolovozu.

Johnson je u srijedu zatražio suspenziju britanskog parlamenta na dulji period nego je uobičajeno. Time je razljutio svoje protivnike i dodatno zakomplicirao najveću političku krizu u Britaniji zadnjih desetljeća. Britanski premijer najavljuje da će izvesti svoju državu 31. listopada iz Europske unije sa ili bez dogovora.

NITKO GA NEĆE MOĆI ZAUSTAVITI: Boris Johnson od kraljice traži suspenziju parlamenta! Sve miriše na ‘no deal’ Brexit

Pale su ostavke

Skupina od sedamdesetak zastupnika oporbenih stranaka već je izrazila podršku najvišem škotskom građanskom sudu da odluči kako Johnson nema prava od kraljice Elizabete tražiti suspenziju parlamenta. On je to učinio u srijedu. “Nešto što se već dogodilo može biti odbačeno, nešto što će se tek dogoditi, no još nije, može se spriječiti”, kazala je Joanna Cherry, zastupnica škotskih nacionalista.

U četvrtak je ostavku podnijela čelnica Konzervativne stranke u Škotskoj Ruth Davidson, što je oslabilo Johnsonov položaj. Davidson je rekla da ne može više usklađivati obiteljski život s onim političkim, te da je učinila sve što može da umanji rizike od Brexita. Ostavku je podnio i konzervativac George Young, šef kluba zastupnika u parlamentu, navevši kako je nezadovoljan suspenzijom i razlozima koji su navedeni za tu odluku.

MOŽE LI GA NJENA VISOST ODBITI? Sve oči uperene u kraljicu – može li zaustaviti Johnsona prije no što bude prekasno?