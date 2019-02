TVRDE DA SU OTKRILI GDJE JE OPASNI UBOJICA IZ BIH I TRAŽE OBEĆANU NAGRADU: ‘Mogao me ubiti, bio sam 100 metara od njega’

Sadmir Tarić i Armin Karović tvrde da polažu pravo na novčanu nagradu jer su policiji u nedjelju otkrili ključnu informaciju o Gačićevoj lokaciji

S obzirom da je bila raspisana nagrada od 25.000 eura za informaciju o tome gdje se skriva ubojica Edin Gačić koji je jučer ubijen u razmjeni vatre s policijom, redakciji portala Klix javili su se Sadmir Tarić i Armin Karović koji tvrde da polažu pravo na te novce jer su policiji u nedjelju otkrili ključnu informaciju o Gačiću.

Sadmir tvrdi da je tijekom posla na održavanju autoputa A1 Sarajevo – Tarčin ugledao Gačića na brdu pored puta.

“Zvao sam sve policije oko 16 sati u nedjelju, kao savjestan građanin, a PU Kiseljak ima moju i koleginu prijavu. Vidio sam ga jer radim na ophodnji autoputa i proteklih sedam dana sam bio u smjeni i posebno obraćao pažnju na brda. Policija je stigla nakon sat i pol i sve blokirala, ali on je pobjegao u brda. Mogao me ubiti, bio sam 100 metara ispod njega”, ispričao je Tarić za Klix.

Da nije zvao policiju, netko bi stradao

Tvrdi da upravo zbog njegove dojave nitko nije bio ubijen toga dana.

“Meni je glava u torbi bila. A da nisam pozvao policiju, ubio bi nekoga, ubio mi mene, ubio bi nekoga da uzme auto, jer se spuštao na autocestu. Ja da nisam pozvao policiju neko bi taj dan stradao. Kolege iz Kontrolnog centra su gledali i upozoravali me da trebam otići zbog opasnosti”, rekao je Sadmir.

Otjerali ga u MUP-u

Iako je Sadmir Tarić jutros pokušao javiti se nadležnima koji su obećali nagradu u iznosu od 25 tisuća eura za informaciju, ni premijer Edin Fort, a ni povjerenik MUP-a KS Mevludin Halilović nisu ga primili.

“Otišao sam u MUP i nisu mi dali da dođem do povjerenika. Rekli su mi da nagrada uopće nije raspisana i otjerali su me. Iako sam tražio susret s povjrenikom, on nije došao, već su poslali neke druge ljude”, rekao je Tarić.

